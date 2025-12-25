Recorre Díaz-Canel municipios de La Habana

Díaz-Canel visitó un sistema de acumulación de energía con batería en el municipio del Cotorro, uno de los dos en construcción en La Habana, además de los que se erigirán en Bayamo y Cueto, localidades de la región oriental.

De acuerdo con los reportes de los diarios Granma y Juventud Rebelde, esas obras mitigarán los baches de tensión que puedan derivarse de la instalación de los parques fotovoltaicos y estabilizarán la frecuencia, como parte del proceso para cambiar la matriz energética nacional.

También fue al organopónico Los CDR, en la municipalidad de Guanabacoa, administrado por «la Jefatura Territorial del Ejército Juvenil del Trabajo y donde se aplica un sistema de pago por rendimiento».

Allí hay en «explotación seis bloques, con los cuales se logró un rendimiento de ocho kilogramos de hortalizas por metro cuadrado» y «se aspira a cosechar 610 toneladas al año».

Díaz-Canel, señalan los textos, «se interesó por las vías de comercialización y por el salario de los trabajadores» e «hizo énfasis en la importancia de lograr producciones estables y a buenos precios».

Asimismo, llegó al Complejo Recreativo Marcelo Salado, en Playa, «donde fue recibido por niñas, niños y adolescentes atendidos en hogares para pequeños sin cuidados parentales, quienes han tenido a su alcance opciones recreativas durante la etapa de receso escolar y podrán contar con otras jornadas de festejos con motivo del fin de año».

«El jefe de Estado recorrió la instalación recreativa, que va recuperando sus áreas, y conoció detalles sobre el proceso de rehabilitación de los círculos sociales y de otros lugares de la ciudad, que van retomando con énfasis la vinculación a organismos e instituciones del Estado».

En Playa, del mismo modo, visitó el Combinado Deportivo Pablo de la Torriente Brau, en el cual el Presidente exhortó a «organizar campeonatos de barrio y entre las escuelas» con el propósito de «generar un gran movimiento deportivo recreativo».

La agenda del presidente cubano este miércoles incluyó, además, Los Jardines de la Tropical y la Comercializadora Axess, del Ministerio de Transporte.