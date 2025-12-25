Lula festeja que la democracia de Brasil triunfó sobre el «desafío inédito del tarifazo» de Trump

Compartir en

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, festejó el miércoles en su acostumbrado mensaje navideño que la democracia brasileña logró vencer el «desafío inédito» que representó para ella la «tarifazo» de tarifas impuesta por Donald Trump.

«Mostramos a Brasil y al mundo, que somos partidarios del diálogo, y la fraternidad, y que no rehuimos la lucha. Apostamos por la diplomacia, protegimos nuestras empresas y evitamos despidos«, afirmó Lula en su discurso, emitido por la red nacional de televisión y radio.

El líder progresista, que se postulará para la reelección en las elecciones de 2026, admitió en un discurso de poco más de seis minutos que el año 2025 fue «difícil», pero que al final «todos los que estuvieron o jugaron contra Brasil acabaron perdiendo».

El presidente brasileño hizo un repaso de algunos éxitos de su administración, como la salida de Brasil del mapa del hambre de la ONU, el hecho de que las familias con menos ingresos no tengan que pagar el impuesto sobre la renta o que el desempleo haya alcanzado su mínimo histórico en el país (5.4 por cientos).

Asimismo, hizo referencia a la «exitosa» celebración de la trigésima conferencia climática (COP30) en Belém y luego recordó el hecho de los aranceles impuestos por Estados Unidos a Brasil.

En el transcurso de este año, Brasil y Estados Unidos atravesaron una crisis sin precedentes, a raíz de que Trump decretó un arancel del 50 por ciento sobre las importaciones brasileñas en respuesta al juicio que llevó a Jair Bolsonaro (2019-2022), compañero del republicano, a ser condenado por intento de golpe de Estado a 27 años de prisión.

Gracias a las negociaciones entre ambos gobiernos, Estados Unidos disminuyó o eliminó los aranceles sobre parte de los productos brasileños y suprimió las sanciones impuestas contra el instructor del caso Bolsonaro.

