Rusia insta a Donald Trump: “América Latina debe ser una zona de paz”

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova, denunció este jueves que las acciones impulsadas por Estados Unidos en el Caribe constituyen “un caos legal” contrario al derecho internacional, al incrementar presencia militar en torno a Venezuela e implementar un bloqueo naval de facto.

Ante este escenario, La diplomática expresó en el nombre de la Federación de Rusia: «Reafirmamos nuestro apoyo a los esfuerzos del Gobierno de Nicolás Maduro por proteger su soberanía e intereses nacionales y mantener el desarrollo estable y seguro de su país».

Según Zajárova, la actuación estadounidense vulnera los principios de la Carta de la ONU y la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, afectando la libertad de navegación y la soberanía del país suramericano.

“Presenciamos el restablecimiento de prácticas de piratería, asaltos y apropiación de bienes ajenos en aguas internacionales”, afirmó Zajárova, calificando la situación como una amenaza directa al orden jurídico global. Moscú, señaló, mantiene una posición en favor de la distensión, la vía diplomática y la estabilidad regional, advirtiendo que una escalada militar afectaría a toda América Latina.

La portavoz expresó que el Gobierno ruso espera que Donald Trump opte por una solución legal antes de generar un conflicto mayor. “Es importante impedir un escenario destructivo. Confiamos en que el pragmatismo del presidente estadounidense permita hallar soluciones dentro del marco del derecho internacional”, sostuvo.

Rusia destaca condena mayoritaria en el Consejo de Seguridad

Las declaraciones se producen tras la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU del 23 de diciembre, convocada para discutir el incremento militar estadounidense en el Caribe.

La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso señaló que «la abrumadora mayoría de los países condenó el carácter unilateral de las restricciones, que violan gravemente el derecho, los principios y las normas internacionales vigentes, a saber, la igualdad soberana de los Estados, la no injerencia en los asuntos internos, la libertad de navegación y los derechos económicos».

“América Latina y el Caribe deben mantenerse como una Zona de Paz, como fue proclamado en 2014. Un ataque a Venezuela sería un ataque a la estabilidad regional”, afirmó la portavoz, alertando sobre los efectos geopolíticos que una intervención generaría en todo el continente.

Actualmente, Washington mantiene desplegado un grupo de ataque naval liderado por el portaaviones USS Gerald R. Ford, acompañado por un submarino nuclear y más de 16.000 militares. Desde septiembre, fuerzas estadounidenses han hundido embarcaciones civiles, provocando decenas de muertes, mientras se sostiene un cierre del espacio aéreo y el bloqueo de petroleros venezolanos.

Moscú advierte que una ofensiva directa bajo el argumento de “lucha contra el narcotráfico” constituiría una violación grave del derecho internacional con riesgo de desestabilización continental.

Rusia insiste en que la única salida viable es el diálogo bajo supervisión internacional, instando a Washington a retirar sus fuerzas del Caribe, cesar la intimidación militar y retomar el marco diplomático como herramienta de solución de controversias.

La región, subraya Moscú, se encuentra en un punto crítico: “Cruzar la línea roja significaría un impacto inmediato para toda América Latina y el Caribe”.

