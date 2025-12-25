Cristina Fernández seguirá hospitalizada por complicación posoperatoria

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 51 segundos

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner permanecerá internada en el Sanatorio Otamendi pese a haber superado con éxito la cirugía de urgencia a la que fue sometida por un cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada, debido a una complicación surgida durante el posoperatorio.

LEA TAMBIÉN

Cristina Fernández operada con éxito de apendicitis en Argentina

Según el último parte médico, firmado por la directora médica del centro hospitalario, Marisa Lanfranconi, la paciente presenta un cuadro compatible con íleo posoperatorio. Los profesionales realizaron una tomografía computada abdominal que confirmó el diagnóstico y activaron las medidas de soporte clínico correspondientes, a la espera de una evolución favorable.

El informe médico precisa que la exmandataria continúa bajo tratamiento con antibióticos por vía endovenosa y mantiene drenaje peritoneal, al tiempo que señala que no ha presentado fiebre hasta el momento. En ese marco, el equipo de salud ratificó la necesidad de sostener la internación hasta la completa resolución del cuadro.

Fernández de Kirchner cumple una condena bajo el régimen de prisión domiciliaria, ratificada por la Corte Suprema de Justicia, aunque recibió autorización judicial para salir de su domicilio en el barrio porteño de Constitución y ser trasladada al centro de salud, ante la gravedad del cuadro clínico evaluado inicialmente por los médicos que la evaluaron en su vivienda.

La internación se produjo luego de que la exjefa de Estado manifestara intensos dolores abdominales y solicitara atención médica domiciliaria. Tras una primera evaluación, el personal sanitario determinó que los síntomas requerían estudios de mayor complejidad y dispuso su traslado inmediato al sanatorio.

El íleo posoperatorio es una alteración transitoria del funcionamiento intestinal que puede presentarse luego de una intervención quirúrgica y que, en la mayoría de los casos, se resuelve con tratamiento clínico, control médico y reposo, sin necesidad de nuevas cirugías.

Por el momento, no se informó una fecha estimada de alta. Desde el sanatorio señalaron que el estado de salud será evaluado de manera permanente, de acuerdo con la evolución clínica y la respuesta que presente al tratamiento indicado.

La expresidenta, que gobernó el país entre 2007 y 2015, fue trasladada al sanatorio desde su domicilio en el barrio porteño de Constitución, donde cumple arresto domiciliario desde junio de 2025 por la causa Vialidad. Dicho proceso es denunciado como una persecución política y judicial orientada a su proscripción, a lo que se suman medidas recientes como la colocación de una tobillera electrónica, avalada por la Corte Suprema.

La defensa de la dirigente cuestionó además las condiciones impuestas durante la detención, al considerar que existen restricciones inusuales, como límites estrictos a las visitas y una custodia permanente de la Policía Federal, que descarta cualquier riesgo de fuga.

La actual situación de salud se suma a antecedentes médicos relevantes de la mandataria, quien fue intervenida quirúrgicamente por una afección en la glándula tiroides en 2012, una colección subdural en 2013 y una histerectomía en 2021.

Visitas: 1