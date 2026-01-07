Venezuela decreta siete días de duelo en honor a mártires asesinados por EE.UU.

Compartir en

«He tomado la decisión de decretar un duelo de siete días en honor, honor y gloria a los jóvenes mujeres, hombres que murieron, que ofrendaron su vida defendiendo a Venezuela», señaló la presidenta encargada Delcy Rodríguez

La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional en homenaje a los militares y civiles que murieron defendiendo la soberanía venezolana y al presidente Nicolás Maduro, durante la agresión perpetrada por Estados Unidos el pasado sábado 3 de enero.

La mandataria reiteró el compromiso del Gobierno Bolivariano con la paz, la soberanía nacional y la liberación del presidente constitucional y la primera combatiente, Cilia Flores, secuestrados por comandos especializados del ejército estadounidense.

“Cese el acoso a Venezuela, cese la agresión al pueblo de Bolívar”, declaró Rodríguez durante la visita que realizó este martes a la Comuna Socialista, José Félix Ribas. Al tiempo que recordó que juró su cargo “con dolor, pero también con honor, el honor que me da ser venezolana, de representar el interés de esta nación”.

“Juré no dar descanso hasta que nuestra patria esté consolidada por un camino de paz”, afirmó la presidenta encargada, destacando que “hay gobierno constitucional” y que “aquí gobierna el pueblo”.

En ese sentido, subrayó la existencia de un “poder político consolidado” basado en el Poder Popular, al que definió como “la barrera infranqueable ante la agresión armada unilateral” denunciada ante el Consejo de Seguridad de la ONU.

#ENVIVO | Presidenta encargada, Delcy Rodríguez: “Cese el acoso a Venezuela, cese la agresión al pueblo de Bolívar” → https://t.co/ROUUUfk9OP pic.twitter.com/z72QwpNEnJ — teleSUR TV (@teleSURtv) January 6, 2026

Rodríguez enfatizó tres derechos fundamentales: “El derecho a la paz, el derecho a la patria, el derecho a la independencia nacional, el derecho al futuro, a la felicidad social y a la prosperidad”. Además, llamó a la unión nacional para “defender nuestra historia y nuestra dignidad” frente a la “ilegalidad internacional”.

En el ámbito comunal, la presidenta encargada inspeccionó de primera mano los avances de proyectos aprobados mediante Consultas Populares Nacionales, entre ellos la dotación de tanques de agua de 150 y 200 litros, la sustitución de techos y la construcción de un nuevo Gimnasio Comunal, impulsado por la juventud local. Estos esfuerzos benefician a los 12.813 habitantes de la comuna.

También destacó la operatividad de la Textilería José Félix Ribas, que produce uniformes escolares para más de 15 centros educativos, y la unidad productiva “Un Nuevo Amanecer”, dedicada a la fabricación de artículos de limpieza para combatir el desabastecimiento. Además, dialogó con voceros comunitarios como Geovanny Rojas (gestión textil), Belkys Morales (Plan Bodega que atiende a 860 familias) y Carlos Carrera (Planta Potabilizadora que beneficia a más de 2.600 familias).

La jornada visibilizó también el Movimiento de Emprendedores Juntos, integrado por 66 personas que desarrollan oficios en ferretería, repostería, carpintería y estética, consolidando una economía comunal productiva en el sector Santa Ana.

