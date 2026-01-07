Solidaridad con Venezuela a 67 de la entrada de la Caravana de la Libertad a Cienfuegos

Compartir en

Con un minuto de silencio en honor a los 32 cubanos fallecidos tras el ataque perpetrado contra la República Bolivariana de Venezuela, una representación del pueblo cienfueguero se reunió frente a la sede del Gobierno Provincial para conmemorar el aniversario 67 de la entrada de la Caravana de la Libertad, liderada por el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, el 6 de enero de 1959.

La conmemoración fue presidida por Armando Carranza Valladares, primer secretario del Partido en la provincia; Yolexis Rodríguez Armada, gobernadora; e Irán Millán Cuétara, Héroe del Trabajo de la República de Cuba.

Anisley Cordero González, primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, destacó la fecha en el año del centenario del natalicio de Fidel.

A los jóvenes de esta generación nos ha tocado defender la Revolución en tiempos de grandes desafíos y lo hacemos con la misma firmeza de los barbudos del Ejército Rebelde que lucharon por la soberanía de nuestra patria”, afirmó.

Durante su intervención, también denunció lo que calificó como un “acto criminal de agresión terrorista” contra Venezuela y el secuestro de su presidente constitucional, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores.

El acto reafirmó el apoyo solidario de Cuba a la tierra de Bolivar y Chávez y el compromiso de mantener vivo el legado del líder histórico de la Revolución Cubana.

