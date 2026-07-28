Venezuela conmemora 72 años del natalicio del comandante Hugo Chávez

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Este martes 28 de julio, Venezuela conmemoró los 72 años del nacimiento del comandante Hugo Rafael Chávez Frías, líder de la Revolución Bolivariana que dirigió los destinos de ese país suramericano desde 1999 hasta su siembra en el año 2013, y cuya memoria se mantiene en el corazón de la nación.

Nacido en 1954 en Sabaneta, estado Barinas, en una humilde casa de bahareque junto a su abuela paterna Rosa Inés, Chávez creció vendiendo dulces de «arañas» y apasionado por el béisbol. Su recorrido militar, iniciado en 1971, lo llevó a asumir la responsabilidad de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992 y a refundar las instituciones del Estado mediante la Asamblea Constituyente y la Carta Magna de 1999.

A propósito de la conmemoración, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, destacó en sus redes sociales que el líder bolivariano dedicó su vida al país y dejó una huella imborrable que inspira la búsqueda de la paz, la justicia social y la prosperidad.

El audiovisual que acompaña el mensaje de la mandataria encargada recuerda la vocación de servicio expresada por el propio Chávez en sus palabras: «Todo lo he hecho por amor. Por amor al árbol, al río, me hice pintor. Por amor al saber, al estudio, me fui de mi pueblo querido a estudiar. Por amor al deporte me hice pelotero. Por amor a la patria, me hice soldado. Por amor al pueblo me hice presidente».

La producción también rememora el carácter colectivo de su proyecto político. «Chávez ya no soy yo. Chávez es un pueblo y pase lo que pase, en cualquier circunstancia seguiremos teniendo Patria», destaca la pieza, al tiempo que rescata el pensamiento del Libertador al expresar: «Lo digo incluso parafraseando al padre Simón Bolívar cuando dijo, ‘Soy el hombre de las dificultades’. Somos eso, los hombres de las dificultades».

Durante su gestión, Chávez impulsó las misiones y programas sociales para atender a los sectores más vulnerables en áreas como salud, educación, alimentación y vivienda. Tras superar el golpe de Estado de la derecha y su secuestro el 11 de abril de 2002, volvió al poder el 13 de abril gracias a la acción del pueblo.

En el ámbito internacional, promovió la integración latinoamericana y caribeña con la creación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) y la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA).

Tras su siembra el 5 de marzo de 2013, sus restos reposan en el Cuartel de la Montaña 4F en la parroquia 23 de Enero de Caracas, capital de Venezuela. El legado del Comandante mantiene su vigencia mediante la autogestión de las comunas y los consejos comunales en los barrios, urbanizaciones y campos del país.

Esa organización popular representa un eje frente a los desafíos geopolíticos actuales, así como un pilar de resiliencia social y cooperación en un contexto marcado por el secuestro del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y de la primera dama Cilia Flores por parte de Estados Unidos en una incursión militar ilegal, sumado a los daños del doblete sísmico que devastó el estado La Guaira y afectó a Caracas, Miranda, Aragua, Lara y Yaracuy.

Para rendir homenaje a quien es considerado guía de la revolución junto a Simón Bolívar, el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, convocó a una marcha en las calles de la capital.

Durante la rueda de prensa del lunes 27 de julio, Cabello señaló que, a pesar de la tragedia nacional generada por el fenómeno telúrico registrado el pasado 24 de junio, el pueblo bolivariano y la militancia se movilizarán para recordar el legado e ideario histórico que se inició con las luchas del 27 y 28 de febrero de 1989 y el 4 de febrero de 1992.

(Con información de Telesur)

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