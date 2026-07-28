Recuerdan en Cienfuegos el aniversario 105 del natalicio de Melba Hernández

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Con un acto político-cultural en el municipio de Cruces, Cienfuegos rememoró este 28 de julio el aniversario 105 del natalicio de Melba Hernández Rodríguez del Rey, una de las figuras legendarias de la lucha revolucionaria, cuyo legado resulta un paradigma de valentía y compromiso con la Patria.

La conmemoración, celebrada en la tierra que la vio nacer en 1921, fue propicia para que la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) realizara el ingreso de nuevas jóvenes a sus filas. Las federadas asumieron el compromiso de continuar el ejemplo de Melba, velando por la igualdad y el adelanto femenino.

La ceremonia fue presidida por Dianelys Malagrida Terry, miembro del Buró Provincial del Partido Comunista de Cuba en Cienfuegos, junto a las principales autoridades del territorio y la presencia especial de Vivian del Rosario Díaz Rodríguez del Rey, sobrina de la Heroína del Moncada.

Melba Hernández Rodríguez del Rey, formada en un hogar de tradición independentista, se graduó de abogada en la Universidad de La Habana en 1943. Su activismo contra la tiranía de Fulgencio Batista la llevó a integrar el movimiento revolucionario liderado por Fidel Castro. Junto a Haydée Santamaría, fue una de las dos únicas mujeres participantes en el histórico asalto al Cuartel Moncada el 26 de julio de 1953. Tras ser detenidas y encarceladas en la prisión de Guanajay, ambas salieron en libertad en febrero de 1954.

Tras su excarcelación, desempeñó un rol crucial en la recopilación, organización y posterior impresión clandestina del alegato de autodefensa de Fidel Castro, conocido mundialmente como “La Historia me Absolverá”.

Miembro de la dirección nacional del Movimiento 26 de Julio, marchó a México para contactar a los exiliados cubanos y participó activamente en los preparativos de la expedición del yate Granma. De regreso a la isla, se incorporó a la lucha guerrillera en el Tercer Frente Mario Muñoz Monroy.

Tras el triunfo de la Revolución, Melba asumió altas responsabilidades diplomáticas y políticas. Presidió el Comité Cubano de Solidaridad con Vietnam, Cambodia y Laos, fue Secretaria General de la Organización de Solidaridad con los Pueblos de Asia, África y América Latina, y embajadora de Cuba en la República Socialista de Vietnam y en Kampuchea.

Fundadora del Partido Comunista de Cuba, integró su Comité Central y ejerció como diputada a la Asamblea Nacional del Poder Popular hasta su fallecimiento el 9 de marzo de 2014. Coronan su hoja de servicios los títulos honoríficos de Heroína de la República de Cuba y Heroína del Trabajo.

A 105 años de su nacimiento, la impronta de la tenaz crucense permanece viva en cada mujer que hoy asume el desafío de continuar la obra revolucionaria, tal como ella lo hizo desde los días de la clandestinidad hasta las más altas responsabilidades del Estado y la diplomacia cubana.

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