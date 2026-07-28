Analiza Pleno del Partido en Cienfuegos nuevas medidas económicas

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El Pleno del Comité Provincial del Partido en Cienfuegos analizó este martes la propuesta de implementación de acciones para el aseguramiento político de las nuevas medidas económicas y sociales, en medio de un contexto marcado por el recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

La reunión, presidida por el primer secretario Armando Carranza Valladares y con la presencia de la gobernadora Yolexis Rodríguez Armada, subrayó el papel fundamental de la militancia en el acompañamiento y control de las transformaciones.

Serguey Martín Guerra, miembro del Buró Provincial, insistió en priorizar la atención a personas vulnerables y fortalecer el vínculo entre el sector estatal y el privado. Asimismo, Carranza Valladares sentenció: “los resultados dependerán del control, la exigencia y el acompañamiento de nuestros militantes”.

Durante los debates, la decana de la Facultad del Partido Adela Ruiz Villazón llamó a la comprensión en cada centro laboral y al análisis político, económico y social de las medidas.

Yasmin Jiménez, presidenta de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP), destacó que es imprescindible capacitar a los campesinos y evitar ilegalidades. Mientras, Viviana García Escudero, primera secretaria del Partido en Palmira, recordó que “de esta generación depende el futuro de la Revolución” y exigió que ninguna medida se apruebe sin el consenso de los trabajadores y los núcleos partidistas.

El Pleno también respaldó la promoción a miembro del Buró Provincial de Anisley Nodal Lima, hasta ahora primera secretaria en Cumanayagua.

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