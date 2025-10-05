Venezuela: “Asesino serial” Netanyahu “sigue empeñado en sabotear” la paz

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos

El canciller de Venezuela ha reafirmado la postura de la nación bolivariana en defensa del Estado palestino, condenando que Netanyahu permanezca “empeñado en sabotear”.

En su canal de Telegram, el canciller venezolano, Yván Gil, ha criticado duramente este domingo al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificándolo de “criminal de guerra y asesino serial” por “sabotear los intentos para lograr la paz” en Asia Occidental, los cuales cuentan con el respaldo de las “naciones árabes y musulmanas, y han sido respondidos afirmativamente por la organización político-militar HAMAS”.

El canciller ha exigido, en nombre del Gobierno de Venezuela, que se “respeten todos los derechos del pueblo palestino y se permita su retorno seguro a las tierras que le pertenecen, avanzando hacia un proceso definitivo de paz”.

Asimismo, ha agregado que Venezuela insta a que los responsables de la masacre sean identificados, responsabilizados y sancionados por crímenes de guerra y contra la humanidad.

El viernes, el Movimiento de Resistencia Islámica de Palestina (HAMAS) declaró que aceptará bajo condiciones la propuesta de paz del presidente de EE.UU., Donald Trump, asegurando que podría iniciar negociaciones sobre retenidos, siempre que Gaza siga bajo control palestino y sin intervención extranjera.

A pesar de la petición de Trump a Netanyahu de cesar la ofensiva tras la disposición de HAMAS a negociar, los ataques israelíes en la Franja de Gaza continuaron. Este sábado, 70 personas murieron, 47 de ellas en la ciudad de Gaza, mientras civiles regresaban a sus hogares confiando en el supuesto cese de los ataques para recuperar sus pertenencias.