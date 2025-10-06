10G: la próxima gran revolución del internet fijo

Compartir en

En el mundo de la conectividad, los titulares sobre la 10G han comenzado a ganar espacio. Y aunque su nombre pueda inducir a confusión con la evolución de las redes móviles (5G, 6G…), la 10G no pertenece al ecosistema móvil, sino al de las redes fijas de banda ancha. Es la apuesta de la industria por llevar las velocidades de internet en el hogar y las empresas a un nuevo nivel: 10 gigabits por segundo (Gbps), con mejoras radicales en latencia, seguridad y capacidad de conexión.

¿Qué es la 10G y cuál es su soporte tecnológico?

La 10G no es una red independiente, sino la evolución de la infraestructura de cable híbrido de fibra coaxial (HFC) y redes de fibra óptica, apoyada en tecnologías como DOCSIS 4.0. Esta nueva especificación permite que los operadores de cable ofrezcan velocidades simétricas (subida y bajada) de hasta 10 Gbps, algo impensable con las generaciones anteriores.

El soporte clave incluye:

Fibra óptica más profunda: los operadores llevan la fibra cada vez más cerca de los hogares.

los operadores llevan la fibra cada vez más cerca de los hogares. DOCSIS 4.0: protocolo que permite aprovechar el cable coaxial existente y escalar su capacidad.

protocolo que permite aprovechar el cable coaxial existente y escalar su capacidad. Baja latencia programada: esencial para aplicaciones críticas (telemedicina, industria 4.0).

esencial para aplicaciones críticas (telemedicina, industria 4.0). Arquitecturas distribuidas: redes más flexibles que reducen los cuellos de botella.

DOCSIS 4.0, (Especificación 4.0 de Interfaz para la Transmisión de Datos sobre Cable, por sus siglas en inglés), es la más reciente especificación técnica que permite a los operadores de cable ofrecer internet de ultra alta velocidad utilizando las redes híbridas de fibra y cable coaxial que ya existen.

Características principales de DOCSIS 4.0:

Velocidades simétricas:

Hasta 10 Gbps de descarga y 6 Gbps de subida (en algunos casos configuraciones simétricas 10/10 Gbps).

Esto significa que no solo se podrá descargar rápido, sino también subir contenido con la misma eficiencia (clave para teletrabajo, creadores de contenido, videollamadas en 8K, etc.). Mejora en la latencia:

Reduce significativamente el retardo, haciendo que aplicaciones como juegos en la nube, telemedicina o robótica funcionen casi en tiempo real. Seguridad avanzada:

Incorpora mecanismos de cifrado más robustos para proteger la transmisión de datos en la red. Compatibilidad con infraestructura existente:

Permite a los operadores actualizar sus redes de cable coaxial sin necesidad de sustituir todo el tendido por fibra óptica, lo que reduce costos y acelera el despliegue. Mayor eficiencia espectral:

Utiliza nuevas técnicas de modulación que permiten aprovechar mejor las frecuencias del cable.

A continuación algunos países que ya avanzan en la implementación de la red 10G:

Estados Unidos: compañías como Comcast, Charter y Cox han iniciado pruebas de 10G en ciudades piloto. En Denver y Filadelfia ya se han hecho demostraciones públicas de conexiones domésticas de 8 a 10 Gbps.

compañías como Comcast, Charter y Cox han iniciado pruebas de 10G en ciudades piloto. En Denver y Filadelfia ya se han hecho demostraciones públicas de conexiones domésticas de 8 a 10 Gbps. Canadá: Rogers Communications ha desplegado pruebas en Ontario con resultados similares, utilizando DOCSIS 4.0.

Rogers Communications ha desplegado pruebas en Ontario con resultados similares, utilizando DOCSIS 4.0. Europa: En Alemania , Vodafone anunció su primer test de 10G sobre redes HFC en Düsseldorf. En España , operadores como Euskaltel y Vodafone han comenzado a modernizar sus infraestructuras de cable con vistas a la transición hacia 10G.

Asia: Corea del Sur y Japón, tradicionalmente pioneros en conectividad, trabajan en despliegues mixtos de fibra y cable para alcanzar 10G en hogares urbanos.

Estos pilotos muestran que la 10G no es una promesa lejana, sino una tecnología en fase temprana de despliegue.

Mientras que las “G” móviles han marcado hitos en la conectividad sobre la marcha, la 10G se centra en la red fija:

3G (2000s): internet móvil básico.

internet móvil básico. 4G (2010s): auge del streaming y las videollamadas.

auge del streaming y las videollamadas. 5G (desde 2019): baja latencia y ecosistemas IoT en movilidad.

baja latencia y ecosistemas IoT en movilidad. 10G (en despliegue): velocidad y capacidad en el hogar y la empresa, con 10 Gbps simétricos y estabilidad garantizada.

En lugar de competir, la 10G y el 5G se complementan: uno ofrece movilidad, el otro potencia la conectividad fija.

¿Qué aplicaciones habilitará la 10G?

Con el despligue de la 10G, varios sectores serán beneficiados, entre ellos se pueden mencionar a:

Teletrabajo y educación digital con experiencias inmersivas (realidad aumentada, clases en 3D).

con experiencias inmersivas (realidad aumentada, clases en 3D). Streaming 8K y videojuegos en la nube sin retardos.

y videojuegos en la nube sin retardos. Hogares inteligentes capaces de gestionar decenas de dispositivos conectados.

capaces de gestionar decenas de dispositivos conectados. Salud digital , desde telecirugías asistidas a monitoreo remoto en tiempo real.

, desde telecirugías asistidas a monitoreo remoto en tiempo real. Ciudades inteligentes, con sistemas de transporte y energía conectados permanentemente.

El despliegue de la 10G abre nuevas oportunidades, pero también plantea una pregunta crítica: ¿quiénes tendrán acceso?

En países desarrollados, los pilotos de 10G se concentran en grandes urbes , mientras que zonas rurales aún carecen de fibra óptica estable.

, mientras que zonas rurales aún carecen de fibra óptica estable. En regiones de América Latina, África y el Caribe, donde todavía hay comunidades sin 4G estable, hablar de 10G puede sonar lejano.

Esto amplía la brecha digital: no solo entre países, sino dentro de cada nación, entre quienes acceden a la red ultrarrápida y quienes se quedan atrás.

Cerrar esa brecha será vital para que la 10G no se convierta en un lujo, sino en una infraestructura accesible que beneficie a la sociedad en su conjunto.

La 10G representa un salto cualitativo en la conectividad fija, apoyada en fibra óptica avanzada y DOCSIS 4.0, con potencial para revolucionar el teletrabajo, la educación, la salud digital y la vida cotidiana en hogares inteligentes.

Sin embargo, su éxito no dependerá solo de la innovación tecnológica, sino de la capacidad de los países y operadores para democratizar el acceso, evitando que la promesa de un internet ultrarrápido se convierta en un privilegio de pocos.

