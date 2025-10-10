Venezuela activa despliegue de defensa integral en estados estratégicos

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 29 segundos

El Gobierno Bolivariano inició este viernes el despliegue de los Órganos de Dirección para la Defensa Integral (ODDI) en los estados Aragua, Falcón y Zulia como parte de los ejercicios de comando, control y comunicación ordenados por el presidente Nicolás Maduro Moros.

LEA TAMBIÉN:

EE.UU. incentiva sabotajes y asesinatos selectivos en Venezuela, denuncia ministro de Defensa



El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, informó que en el ejercicio en esos territorios estratégicos, situados al noroccidente del país suramericano, participan de manera articulada la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), la Milicia Nacional Bolivariana, los cuerpos policiales y el Poder Popular organizado, en cumplimiento de la política de defensa integral de la nación.

“Es bueno que el mundo sepa que Venezuela es un país de paz, que siempre ha demostrado humildad, pero que es fiera cuando se trata de defender la Patria”, expresó Cabello durante la supervisión del despliegue en el estado Aragua.

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz denunció además que el imperialismo norteamericano continúa intentando justificar su política de saqueo sobre los recursos naturales de los pueblos, bajo el disfraz de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

“Los mayores carteles del mundo operan en los Estados Unidos, tienen al mayor de todos: la DEA. Es el país que más consume drogas y donde más personas fallecen por consumo de alcohol”, subrayó.

Cabello también destacó que las armas de la Patria permanecen bajo la custodia de la FANB, pero con el respaldo del pueblo organizado, conforme al principio de corresponsabilidad ciudadana en la defensa de la soberanía, consagrado en la Constitución. Es un error subestimar al pueblo, manifestó.

LEA TAMBIÉN:

Venezuela solicita reunión urgente del Consejo de Seguridad por amenazas militares de EE.UU.

Los ejercicios de despliegue, explicó, tienen como propósito verificar la capacidad operativa y de coordinación interinstitucional de los órganos de defensa integral en cada territorio, además de reforzar las líneas de resistencia activa, prolongada y ofensiva permanente dictadas por el presidente Maduro ante cualquier amenaza externa.

“Aquí hay un pueblo y una Fuerza Armada listos para defender el suelo sagrado de Venezuela. Nadie podrá arrebatar la independencia conquistada con sangre y dignidad”, sentenció Cabello, quien aseveró que en caso de una agresión militar, Venezuela dará una respuesta contundente a los enemigos internos y externos de la Patria.

«Aquellos que solo por su ambición de poder han pedido invasión contra nuestro país, nosotros estamos obligados a decirle que les daremos una respuesta (en caso de agresión) a los enemigos de la Patria, a los de afuera, pero también a los de adentro», resaltó desde Maracay, estado Aragua.

Visitas: 0