Vaticano: Las guerras preventivas pueden incendiar al mundo

El secretario de Estado de la Santa Sede, cardenal Pietro Parolin, alertó hoy sobre el peligro de las denominadas guerras preventivas, a pocos días de iniciar la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán.

En tal sentido, apreció el diplomático vaticano, “todo el aparato construido por el derecho internacional en áreas como el desarme, la cooperación para el desarrollo, el respeto de los derechos fundamentales, la propiedad intelectual y el comercio y el tránsito está siendo cuestionado y gradualmente archivado”.

En declaraciones a medios noticiosos del Vaticano, Parolin dijo que “si se reconociera a los Estados el derecho a la guerra preventiva, según sus propios criterios y sin un marco jurídico supranacional, el mundo entero correría el riesgo de ser incendiado” y lo más grave “es invocar el derecho internacional para la propia conveniencia.

El cardenal expresó la preocupación de la Iglesia católica ante el hecho de que “la justicia ha sido sustituida por la fuerza” con esa guerra en curso en Medio Oriente, donde “la primacía del poder y el egocentrismo se está imponiendo peligrosamente”, lo que agudiza el declive del derecho internacional y del multilateralismo.

El jefe de la diplomacia de la Santa Sede recordó en esa entrevista, divulgada por el diario Vatican News que, tras el inicio de ese conflicto, el pasado 28 de febrero, el Papa León XIV consideró el domingo último, en el rezo del Ángelus, que se enfrenta una “tragedia de enormes proporciones”, con riesgo de un “abismo irreparable”.

“Creo que la paz y la seguridad deben cultivarse y buscarse a través de las posibilidades que ofrece la diplomacia, especialmente la que se ejerce en los organismos multilaterales, donde los Estados tienen la capacidad de resolver los conflictos de forma incruenta y más justa”, apuntó el cardenal.

“La Santa Sede prefiere enfatizar la necesidad de utilizar todas las herramientas que ofrece la diplomacia para resolver las disputas entre Estados”, pues “el uso de la fuerza debe considerarse solo como último y más serio recurso, tras haber utilizado todos los instrumentos del diálogo político y diplomático”, añadió.

“La justicia ha sido sustituida por la fuerza”, manifestó, y condenó la creencia de que “la paz solo puede nacer tras la aniquilación del enemigo”.

El sistema de diplomacia multilateral en las relaciones entre Estados atraviesa una profunda crisis, debido, entre otras cosas, a la desconfianza de estos hacia las restricciones legales que limitan su acción, aseveró.

Hizo alusión además al discurso del Pontífice ante el Cuerpo Diplomático acreditado ante la Santa Sede, pronunciado a principios de este año, cuando alertó que “una diplomacia que promueve el diálogo y busca el consenso entre todos está siendo sustituida por una diplomacia de fuerza, de individuos o grupos de aliados”.

“Es necesario oponerse a cualquier deslegitimación de instituciones internacionales y promover la consolidación de normas supranacionales que ayuden a los Estados a resolver sus disputas de forma pacífica, a través de la diplomacia y la política”, para que “cese pronto el fragor de las armas y volvamos a las negociaciones”, reafirmó Parolin.

