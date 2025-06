Valores nutritivos, culinarios y medicinales de la cebolla de verdeo

Compartir en

De manera general, existen condimentos que resultan muy comunes en la cocina de todo el mundo. Un buen ejemplo de esas especies, sin temor a equivocarme, lo constituyen el ajo y la cebolla, presentes en casi todos los platos de la culinaria universal, sobre todo en el aderezo de carnes, caldos y otros manjares.

Ahora bien, en el caso específico de las Allium cepa existen parientes de esa familia muy cercanos, cuyas propiedades gustativas tienen sabores parecidos, aunque no exactamente iguales. Estamos hablando de la cebolla de verdeo, una especie que le da un toque distintivo a las comidas.

Regalo al cuerpo y al paladar

Puede decirse que la cebolla de verdeo es una herbácea imprescindible en toda cocina, que está presente en tradiciones culinarias y recetas de todo el mundo, desde la salsa de verdeo que usamos para las carnes, pastas y pescados, hasta los salteados de verduras que la tienen como protagonista junto a otros vegetales.

Las propiedades, sabores y beneficios de este regalo de la naturaleza no solo trascienden por su importancia a la culinaria mundial, si no que se posicionan como una gran aliada para salud por sus beneficios en cuanto al impacto en mejorar la circulación, su gran contenido de vitamina C y D, y un gran aporte de antioxidante.

Según los estudios esta especia es una fuente natural de vitamina K. Una porción o taza contiene 259% de la ingesta diaria recomendada de la citada vitamina, la cual juega un papel muy relevante en la coagulación sanguínea normal, evitando la formación de trombos que puedan obstruir las arterias, al tiempo de causar desde ataques cardíacos hasta accidentes cerebrovasculares.

Por otra parte, la planta s rica en ácido fólico, vitamina c y aporta pequeñas cantidades de vitaminas B1, B2, B3, B5, B6 y biotina. También se dice que es una verdadera mina en minerales tales como el calcio, cloro, magnesio, fósforo, potasio, sodio, azufre, cobre, yodo, manganeso, sílice, hiero y zinc; en fin, un verdadero portento.

En tanto, la cebolla de verdeo es baja en calorías pues 100 gramos de hojas frescas equivalen apenas a 31 calorías. Luego todo ello hace que este alimento sea un vegetal ideal comoquiera que garantiza la salud cardiovascular, disminuye la oxidación, el colesterol y reducen el riesgo de enfermedad cardiaca y coronaria. Estudios demuestran que el azufre presente en ella ayuda a bajar los niveles de azúcar en la sangre. Esto se logra debido a que aumenta el grado de insulina, una hormona esencial para transportar el azúcar en la sangre hasta las células del cuerpo.

En cuanto a sus propiedades curativas, la cebolla de verdeo actualmente es muy conocida por sus excelentes cualidades antisépticas. Se indica como muy útil para curaciones externas e internas, resulta, además, un desinfectante por excelencia, utilizado para limpiar heridas externas por su efecto cicatrizante.

Para realizar la acción sanitaria anterior es aconsejable limpiar y desinfectar las heridas y con tal propósito debe emplear una preparación que contenga dos o tres cebollitas de verdeo, dos dientes de ajo y el jugo de un limón. El proceder es bien sencillo, machacar y mezclar los ingredientes y luego aplicar sobre la lesión con un pincel.

También, desde el punto de vista preventivo, tomar una infusión a base de cebolla de verdeo nos brindará alivio en caso de gripes y resfriados. Asimismo, posee virtudes como expectorante, antiespasmódico y diurético natural.

Conocido también como cebollino o cebolla de hojas, la planta tiene una parte blanca, que es el bulbo en la zona inferior, mientras que la mayoría está compuesta por las hojas verdes. Tanto la una como la otra se puede utilizar. Esta facilidad proporciona diferentes gustos y combinación de colores en un mismo plato.

Agregar por último que esta planta condimentosa tiene varios nombres alternativos según la región. En diferentes lugares se la llama cebolla de primavera, cebolla cambray, cebollín, cebollino, cebolleta, cebolla larga, cebolla en rama, cebolla junca, cebollita china, o simplemente cebolla verde. Estas denominaciones a menudo se refieren a la misma planta, Allium fistulosum, que se cosecha antes de que el bulbo esté completamente desarrollado.

