Candidata comunista llama a la unidad tras ganar primarias en Chile

Luego de ganar las elecciones primarias del pacto Unidad por Chile, Jeannette Jara llamó a la unidad del progresismo para continuar trabajando hoy para el país y ofrecerle una alternativa en los próximos comicios. Jara, quien compitió por el Partido Comunista (PCCh), fue electa este domingo como la candidata del oficialismo a las presidenciales de noviembre, con 60,20 por ciento de los votos.

“Este es un proyecto colectivo en el que todas y todos han cumplido un rol fundamental. Lo he dicho varias veces, no vengo a vender promesas vacías, ni soluciones facilistas. No vengo con milagros, pero sí con la garantía de que trabajaremos incansablemente por nuestro país”, dijo.

La representante del PCCh, apoyada por Acción Humanista y la Izquierda Cristiana, se impuso ampliamente a Carolina Tohá, del Partido por la Democracia, quien logró 28,07 puntos, pese a contar con el respaldo de los socialistas, radicales, liberales y los demócrata cristianos.

En la contienda también participaron Gonzalo Winter, del Frente Amplio (9,02) y Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social, (2,74).

“Este camino lo hemos recorrido juntos dos hombres y dos mujeres que aceptamos el desafío de construir desde nuestras posiciones un camino común. Sin ellos nada de esto sería posible y es con ellos con quienes vamos a seguir transitando”, expresó.

Ante una multitud reunida en la avenida Ricardo Cumming, de esta capital, Jara saludó especialmente al Partido Comunista de Chile, del cual forma parte, así como a las demás colectividades de izquierda, progresistas y socialdemócratas que integran Unidad por Chile.

Además agradeció a la expresidenta Michelle Bachelet por trazar el camino para las mujeres de este país.

La también exministra de Trabajo consideró entre las tareas principales de su programa avanzar en el crecimiento económico, lograr un salario vital para todos los trabajadores, fortalecer y modernizar el sistema de salud, poner énfasis en la salud mental y continuar con los programas de vivienda. La seguridad pública también estará dentro de sus prioridades, a fin de garantizar que la gente viva tranquila desde los barrios, las poblaciones y los centros laborales.

Jara deberá medirse en las urnas en noviembre próximo a Evelyn Matthei de la alianza conservadora Chile Vamos; a José Antonio Kast, del partido Republicano, de extrema derecha; Francesca Muñoz, del Social Cristiano, y Johannes Kaiser, del Nacional Libertario.

En su discurso, llamó “a no soltar las manos, sino tenerlas juntas para enfrentar desde la unidad política y social más amplia posible a la ultraderecha y detenerla. Esa es nuestra tarea para lo que viene”, expresó.

