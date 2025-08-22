viernes, agosto 22, 2025
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en rueda de prensa en el Palacio Nacional, 22 de agosto del 2025.
La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum en rueda de prensa en el Palacio Nacional, 22 de agosto del 2025.
El mensaje contundente de Sheinbaum ante un posible ataque de EE.UU. contra los cárteles en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, descartó este viernes un ataque militar de EE.UU. contra cárteles del narcotráfico en territorio mexicano, un día después de que un alto funcionario estadounidense dejara abierta esa posibilidad.

El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por su sigla en inglés), Terry Cole, fue consultado por la cadena Fox News si apoyarían un bombardeo contra los cárteles mexicanos, a lo cual respondió que cumplirán con lo que ordene el mandatario de EE.UU., Donald Trump.

Al final de su conferencia de prensa matutina, a Sheinbaum le preguntaron si era posible que se diera ese bombardeo. “No. México es un país libre, independiente y soberano, y ningún Gobierno extranjero se atrevería a violar nuestra soberanía”, contestó.

“No es como antes. México tiene mucha fuerza, nacional por nuestro pueblo, por lo que representamos, como Gobierno del pueblo, e internacional. Entonces no, eso no va a ocurrir”, repitió.

No obstante, luego aclaró que ante “cualquier intento” recurrirán al ejemplo del himno nacional mexicano, en cuya primera estrofa se asegura que si “un extraño enemigo” osa profanar suelo de México, “un soldado en cada hijo te dio”.

