Universidad de Cienfuegos dedica su graduación 47 al Centenario de Fidel

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Más de una veintena de estudiantes de diversas carreras y modalidades integraron la graduación número 47 de la Universidad de Cienfuegos (UCf) Carlos Rafael Rodríguez, en esta ocasión dedicada al Centenario del Natalicio del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

La rectora de la Casa de Altos Estudios, Dra. Orquídea Urquiola Sánchez, destacó durante la ceremonia el significado de este logro.

“Estos graduados son el resultado de la obra que Fidel soñó. Resulta difícil combinar el estudio con el trabajo y ustedes han demostrado esfuerzo, disciplina y unidad para llegar a la meta”, afirmó.

Urquiola Sánchez también destacó que estos 23 nuevos profesionales del nivel superior integrarán a los sectores productivos y de servicios del territorio.

En el contexto del vínculo Universidad-Empresa-Gobierno, esencia del quehacer de la UCf en función del servicio a la sociedad, los organismos de la Administración Central del Estado y las asociaciones en Cienfuegos otorgaron los Premios Especiales en reconocimiento a los más destacados.

Asimismo, la distinción de Graduada Más Integral del Curso por Encuentro recayó en la Ingeniera Industrial, Roxana González Hernández, la cual visiblemente emocionada compartió su experiencia.

“Ha sido una trayectoria llena de obstáculos, pero logramos el propósito gracias a los profesores y compañeros de trabajo. En la Empresa Industrial Pesquera de Cienfuegos, donde laboro, he contribuido a la solución de dificultades a través de la ciencia”, expresó González Hernández.

La ceremonia celebrada en el salón “40 aniversario” contó con la presencia de representantes del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba y del Gobierno en el territorio, quienes acompañaron a los nuevos egresados en un día inolvidable en su formación académica.

Fundada el 6 de diciembre de 1979, la Universidad de Cienfuegos ha graduado a más de 28 mil especialistas y actualmente cuenta con 26 especialidades de los cursos Regular Diurno y por Encuentros, Educación a Distancia y la Superior de Ciclo Corto.

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