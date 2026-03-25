Entra en vigor nueva resolución que amplía a seis dígitos las matrículas de ciclomotores y motocicletas

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El parque de ciclomotores y motocicletas ha experimentado un crecimiento acelerado en los últimos años en el territorio nacional.

Para garantizar la disponibilidad de matrículas y ante la necesidad de ampliar las combinaciones para su fabricación, entró en vigor la Resolución 7 del 2025, publicada en la Gaceta Oficial en su edición ordinaria número 29, con fecha 24 de marzo de 2026, modificativa de la Resolución 1 emitida en el 2013, ambas del Ministerio del Interior.

Al respecto, el formato actual de cinco dígitos para las chapas de identificación de los ciclomotores y motocicletas, se ampliará a seis. El dígito adicional se ubicará en la parte superior derecha de la letra.

Se significa que, todas las chapas de cinco dígitos actualmente en circulación, mantienen su plena validez y vigencia, sin requerir cambio o trámite alguno por parte de sus propietarios.

Ante situaciones, dudas o inquietudes que surjan durante este proceso, la población puede dirigirse a las oficinas de trámites de registro de vehículos, o llamar a los teléfonos públicos que en ellas se encuentran.

Dirección General de la PNR

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