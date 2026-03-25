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Portaaviones de EEUU con próxima gira por América Latina

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Un portaaviones de Estados Unidos acompañado de un destructor anclará en puertos de cuatro países de América Latina como parte de una gira continental, confirmó el Comando Sur.

De acuerdo con el plan, el portaaviones USS Nimitz fondeará en Brasil, Chile, Panamá y Jamaica en los próximos meses y tendrá actividades con las fuerzas de 10 naciones de la región.

El buque de guerra tendrá la compañía del destructor USS Gridley, explicó un comunicado de la Cuarta Flota difundido este lunes, que no detalló fechas ni especificó el orden, pero añadió que el recorrido tiene planes de encuentros con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay.

Citado en el comunicado, el contralmirante Carlos Sardiello, comandante del Comando Sur de la Cuarta Flota, señaló que el despliegue Southern Seas 2026 “demuestra nuestro compromiso inquebrantable para garantizar un hemisferio occidental seguro y estable”.

El USS Nimitz mide unos 333 metros de largo y tiene capacidad para 90 aeronaves, mientras que el USS Gridley proporciona defensa avanzada y apoyo operativo, equipado con sistemas de radar y misiles de alta tecnología para enfrentar supuestas amenazas.

Las dos embarcaciones cuentan en conjunto con capacidad de transportar a unos seis mil tripulantes.

La gira se da en un contexto de creciente presencia militar de Estados Unidos en el área. Desde septiembre del pasado año, el mar Caribe experimentó el mayor despliegue en décadas bajo el pretexto de combatir el narcotráfico y como punta de lanza contra Venezuela, se denunció en aquel momento.

El 3 de enero el presidente Donald Trump ordenó un ataque a gran escala contra Venezuela que concluyó con el secuestro del presidente constitucional de ese país, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. Ambos fueron extraídos de Caracas a la fuerza y trasladados a una cárcel federal en Nueva York donde esperan un juicio por cargos de los que se declararon inocentes.

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