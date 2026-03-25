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Cuba denuncia presión y chantaje de EEUU por ayuda médica

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El canciller cubano, Bruno Rodríguez, denunció hoy la feroz presión y chantaje, del gobierno de Estados Unidos contra países de América Latina y el Caribe para que desistan de la ayuda de las Brigadas Médicas Cubanas.

En un post en X, el ministro de Relaciones Exteriores advirtió que con esta cruel presión y chantaje desde el despacho oval no sólo pretenden golpear el programa humanista y solidario creado por Cuba y Fidel Castro, y seguir cortando fuentes de ingresos a la economía de la mayor de las Antillas.

Con ello, alerto además Rodríguez, “castigan a los pueblos y comunidades más desfavorecidas de la región, que durante décadas han recibido la atención médica cubana”.

Asimismo, el jefe de la diplomacia cubana desenmascaró las pretensiones de Estados Unidos que “a cambio prometen recursos que sabemos que nunca llegarán ni beneficiarán a esas poblaciones”.

En este contexto, el pasado 4 de marzo el Gobierno de Jamaica comunicó su decisión unilateral de terminar el acuerdo de cooperación en materia de salud con Cuba, como parte del cual se atendieron más de ocho millones 176 mil pacientes y se salvaron unas 90 mil vidas, según cifras oficiales.

También los profesionales de la Brigada Médica cubana en Honduras regresaron, tras el cese del convenio, por decisión de Tegucigalpa.

En ese país de Centroamérica, el personal sanitario cubano trabajó en 17 de los 18 departamentos, en la medicina pública, realizando más de 30 millones de consultas y casi 900 mil intervenciones quirúrgicas.

Guatemala también anunció el retiro gradual de los profesionales cubanos, que laboraban en zonas rurales desde 1998.

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