Anuncia Sheinbaum nuevo envío de víveres a Cuba y reivindica derecho a la autodeterminación del pueblo cubano

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México continúa fortaleciendo su apoyo solidario a Cuba con el envío de un nuevo buque cargado de víveres, mientras el gobierno mexicano reitera su compromiso con la diplomacia y el respeto a la autodeterminación del pueblo cubano, en medio de las presiones impuestas por Estados Unidos.

La presidenta Claudia Sheinbaum adelantó este lunes que zarpará un nuevo barco con víveres para el archipiélago, que sufre la presión de la Casa Blanca a través de un bloqueo energético que se suma al embargo comercial que ya padecía desde hace más de seis décadas.

“Hoy parte otro barco y vamos a mandar toda la que sea necesaria. Ha habido brigadas internacionales que han salido de México, se les ha apoyado para que no vayan solas y puedan tener algún problema de transporte… Sí reivindicamos el derecho del pueblo cubano a su autodeterminación”, señaló.

En paralelo, el secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, aseguró que su país dará toda la ayuda humanitaria posible a Cuba, sin que este apoyo traiga problemas con Estados Unidos.

Entrevistado después de su participación en la ceremonia en la que se anunció que la Ciudad de México será sede del Foro Urbano Mundial 2028, el canciller sostuvo que el gobierno mexicano seguirá abogando por la paz y la necesidad de volver a la diplomacia.

En la sede del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, De la Fuente afirmó que el diálogo es la única solución pacífica realmente posible para dirimir las controversias.

En ese sentido, destacó que México mantiene un diálogo constructivo y fluido no solo con el gobierno de Estados Unidos, sino con todos los del continente y “prácticamente del mundo”.

Consideró que la posición del gobierno mexicano es respetada en buena medida porque sus principios constitucionales de política exterior son muy claros y se siguen de manera puntual. “Esto le da a México una gran confiabilidad en la interlocución que tenemos con los diversos países”, apuntó.

Estas declaraciones coinciden con el desarrollo de iniciativas solidarias internacionales que han partido desde territorio mexicano. El buque Nuestra América Convoy a Cuba, que fue denominado por el colectivo que va a bordo como Granma 2.0, tiene previsto llegar a La Habana esta semana, pese a los retrasos que afectaron en su arribo a la isla, según información publicada en redes sociales por algunos de los participantes en esta iniciativa internacional.

El pasado viernes salió de Puerto Progreso, Yucatán, con 30 toneladas de ayuda humanitaria, pero en su trayecto sufrió algunas fallas eléctricas, las cuales ya han sido reparadas.

Los impulsores de la iniciativa han posteado mensajes en sus cuentas de redes sociales en los que destacan el trabajo en equipo y coordinación porque las tareas a bordo, incluyendo cocinar, limpiar y hacer guardia se están compartiendo entre todos.

Entre los paquetes de suministros que van en la embarcación hay alimentos, medicamentos, productos de higiene, bicicletas y paneles solares.

Por otra parte, medios locales de Yucatán informaron que otras embarcaciones más pequeñas partieron el pasado sábado 21 de marzo desde Isla Mujeres.

La fecha inicial era el 21 o 22 de marzo, pero se ajustó al 23 debido al retraso en la salida y posibles condiciones del mar.

El convoy es una iniciativa solidaria internacional para apoyar a Cuba ante la crisis económica y el embargo. Algunas partes del mismo (delegaciones por avión) ya llegaron días antes.

Según participantes de Nuestra América Convoy a Cuba llegaron personas el sábado pasado por vía aérea desde Italia, Francia, España, Estados Unidos y algunos países latinoamericanos.

Un ejemplo es la organización Codepink de feministas trasnacionales por la paz, quienes compartieron en su cuenta de la red social X un video del vuelo en el que van rumbo a la isla y gritan consignas como “¡Cuba sí, bloqueo no!” Se suman a las tres embarcaciones que zarparon desde México.

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(Con información de Sputnik y La Jornada)