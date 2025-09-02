Unión Eléctrica pronostica afectación de 1976 MW para la máxima demanda de hoy

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 36 segundos

En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1961 megawatts (MW) a las 20:20 horas, superior a lo planificado por la pérdida de 150 MW en Energás Jaruco por fallo en válvula de gas.

En otro orden de ideas, la producción de energía de los 28 parques solares fotovoltaicos alcanzó los 2753 megawatts-hora (MWh), con con una máxima potencia entregada de 556 MW entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

El estado actual del Sistema Electroenergético Nacional a las 06:00 horas reportó una disponibilidad de 1669 MW para una demanda de 3070 MW, lo que generó una afectación por déficit de capacidad de 1417 MW.

Para el horario de la media día se estima una afectación de 1400 MW afectados.

El pronóstico para el horario pico proyecta una disponibilidad de 1844 MW y una demanda de 3750 MW, lo que generaría un déficit de 1906 MW, para una afectación de 1976 MW.

(Con información UNE-MINEM)

Visitas: 5