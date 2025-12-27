Unión Eléctrica estima afectación de 1800 MW en horario pico este sábado

Compartir en

La Unión Eléctrica estima para el horario pico de este sábado una disponibilidad de 1510 MW y una demanda máxima de 3280 MW, para un déficit de 1770 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1800 MW en este horario.

La disponibilidad del Sistema Eléctrico Nacional a las seis de la mañana era de 1510 MW y la demanda 1900 MW, con 402 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 950 MW.

Este viernes se afectó el servicio durante las 24 horas. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1816 MW a las 18:10 horas.

La producción de energía de los 34 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2901 MWh, con 561 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Principales incidencias

Avería: Unidades 5 y 8 de la CTE Mariel, Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 614 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible

102 centrales de generación distribuida con 977 MW.

La Patana de Melones, con 40 MW

108 MW en la Central Fuel de Moa

129 MW indisponibles por falta de lubricante.

Total de MW afectados por esta causa: 1214 MW.

