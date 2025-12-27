Remo cubano despide el 2025 con 12 cupos para Santo Domingo 2026

Compartir en

El remo cubano despidió el 2025 con 12 cupos para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026, seis en especialidades masculinas y seis femeninas, resultado al que sumó tres medallas de oro, cuatro de plata y dos de bronce en el torneo clasificatorio para la cita multideportiva dominicana.

Con escenario en el Lago Petén, en Guatemala, los remeros ganaron en la jornada de cierre los títulos en el cuatro par de remos cortos (4x) y el doble par (2x), ambos masculinos, las preseas de plata en los dobles sin timonel (2-) masculino y femenino, y la de bronce en el 2x femenino.

El botín se completó, de fechas anteriores, con un metal dorado, dos metales plateados y uno bronceado, actuación general que le garantizó competir también en la prueba reina del remo, el ocho con timonel (8+) masculino y femenino –no se convocó en Guatemala- en los Juegos, previstos del 24 de julio al 8 de agosto próximos.

Otro certamen con presencia del remo cubano en 2025 fue la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción, Paraguay, donde finalizó en el cuarto lugar en el medallero, con una de oro y una de bronce, detrás de Chile (8-3-1), Brasil (2-4-4) y Paraguay (1-3-2), mientras que Uruguay (1-0-1) compartió el puesto con los cubanos, seguidos por Argentina (0-2-0), Canadá (0-1-3) y México (0-0-1).

La presea de oro llegó con el 4x, integrado por Henry Heredia, Adel Gutiérrez, Leduar Suárez y Roberto Carlos Paz, quienes repitieron podio, pero con bronce, en el 8+ masculino junto a Ronny Álvarez, Keiler Ávila, Robert Fernández, Félix Fernández y Pedro González.

En los quinto peldaños de las finales A terminaron Claudia Tolon, Leah Almedia, Ana Laura Jiménez y Natalie Morales, en el 4x (f), y Roddy Álvarez, Claudia Tolon, Leah Almeida, Henry Heredia, Leduar Suárez, Ana Laura Jiménez, Natalie Morales, Roberto Carlos Paz y Pedro González, en el 8+ (mixto), mientras que Paz concluyó primero en la final B, resultado que lo ubicó en el séptimo puesto general.

Con la mira en Asunción estuvieron por invitación, siete atletas –cinco hombres y dos mujeres- en la Gran Regata de Remo de Moscú, Rusia, donde compitieron también equipos de calidad de Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Australia y Brasil.

Sin duda, resultó una buena preparación para la cita de la capital paraguaya, con lo más destacado en la medalla de plata lograda en el 4x (m) con Paz, Suárez, Gutiérrez y Heredia.

Cuba compitió en el 1x masculino, el 4x masculino y el 2x femenino, modalidades en las que también estuvieron González, Ana Laura y Natalie, dirigidos por el entrenador Joan Manuel Paula.

