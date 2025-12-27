Cuba alerta sobre aumento de gastos militares en Estados Unidos

Compartir en

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, alertó sobre el crecimiento del gasto militar para 2026 de la Ley de Autorización de Defensa Nacional de Estados Unidos.

En un post de la red social X el canciller destacó que esta cantidad alcanza la cifra de 901 millones de dólares, un récord en la historia de este país.

La plutocracia y los belicistas gobernantes persiguen sostener, con mayores fondos del contribuyente, la descalificada doctrina de paz a través de la fuerza, reimpulsando la carreta armamentista, las agresiones a países soberanos y la usurpación a los pueblos de recursos naturales estratégicos, expresó Rodríguez.

De igual forma acusó al gobiernos de poner en segundo plano las peticiones ciudadanas y olvidar los compromisos electorales, mientras financia una estrategia extremadamente ofensiva y busca desenterrar la desprestigiada Doctrina Monroe con un corolario agresiva contra Nuestra América.

