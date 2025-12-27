Denuncia ciudadana: Alerta sobre el uso de polymitas en artesanías

Compartir en

He recibido una denuncia ciudadana que me preocupa profundamente: la utilización de polymitas, moluscos endémicos de Cuba y en peligro crítico de extinción, en la confección de artesanías. Esta práctica, además de ilegal, constituye un atentado contra nuestro patrimonio natural y cultural.

La polymita es símbolo de nuestra biodiversidad. Su preservación no es solo un mandato legal, sino un compromiso ético con las futuras generaciones. Convertirla en objeto decorativo significa despojar a Cuba de un legado irreemplazable.

La denuncia llegó desde la capital, en un puesto de venta de artesanías. Cada voz que se alza contra estas acciones fortalece la conciencia colectiva y nos ayuda a exigir responsabilidad. La vigilancia social es un pilar esencial para frenar la explotación ilegal de especies protegidas.

He orientado que se investigue el origen de las piezas artesanales y que se apliquen las sanciones correspondientes. Al mismo tiempo, convoco a nuestros artesanos y artistas a explorar alternativas creativas que respeten la biodiversidad, promoviendo materiales sostenibles y diseños que celebren la riqueza natural sin dañarla.

No se trata solo de las polymitas, es conocida también la comercialización de otras especies en peligro, como el carey, el cobo, el quinconte y la cigua, utilizadas en la confección de artesanías. Estas prácticas reiteran la urgencia de reforzar la educación ambiental y de promover un cambio cultural que valore la vida y la diversidad por encima del beneficio económico inmediato.

Defender a las polymitas, al carey y a la cigua es defender nuestra identidad y nuestra memoria ecológica. Esta denuncia ciudadana nos recuerda que la protección de la biodiversidad es una responsabilidad compartida entre instituciones, creadores y toda la sociedad.

(Tomado del perfil de Facebook del autor)

