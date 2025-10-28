UNE: pronóstico de afectación en horario pico dependerá de disponibilidad y demanda según condiciones meteorológicas

Tiempo de lectura aprox: 48 segundos

En el día de hoy no se realizará pronóstico de afectación en la máxima demanda porque dependerá del comportamiento de la disponibilidad y la demanda resultado de las condiciones meteorológicas en la zona oriental del país.

La disponibilidad del SEN a las 6:00 a.m. era de 1574 MW, y la demanda 2635 MW, con 1099 MW afectados por déficit de capacidad.

En el horario de la media se estima una afectación de 1200 MW.

Principales incidencias

Por avería: Unidad 3 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes y Unidad 2 de la CTE Felton.

En mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y la Unidad 6 de la CTE Diez de Octubre, en Nuevitas.

Por limitaciones en la generación térmica: Hay 513 MW fuera de servicio. Además, presentan problemas por falta de combustible 68 centrales de generación distribuida, con 552 MW; y existen 159 MW indisponibles por falta de lubricante. El total de MW afectados por esta causa es de 711.

Ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1776 MW a las 19:40 horas.

La producción de energía de los 32 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2069 MWh, con 347 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

(Con información de la Unión Eléctrica)