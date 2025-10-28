Chequean en Guantánamo medidas frente al huracán Melissa

Compartir en

La integrante del Secretariado del Comité Central del Partido Yudí Mercedes Rodríguez Hernández, junto a Yoel Pérez García, Primer Secretario de la máxima organización política en Guantánamo, chequearon las medidas adoptadas en los municipios de San Antonio del Sur e Imias con vista enfrentar el poderoso huracán Melissa.

Durante el recorrido se comprobó que en San Antonio del Sur, afectado severamente en 2024 por el huracán Oscar, fueron protegidas en centros de evacuación y casas de familias más de 13400 personas, en tanto se trabaja en la producción de alimentos para estos centros y hogares solidarios convertidos en refugios seguros.

En este municipio, donde se trabajó con seriedad e inmediatez, están creadas las condiciones para la atención de salud en lugares seguros a quienes la necesiten, al tiempo que se activó la Brigada de Rescate y Salvamento del propio territorio, con la cual intercambiaron los dirigentes partidistas.

En Imias se trabaja, pero al mismo ritmo en la evacuación de las personas que viven en zonas vulnerables a inundaciones y no se ha llegado con medidas efectivas a comunidades de las montañas, se trabaja igualmente en la protección de los tubos de polietileno de alta densidad empleados para paso provisional que comunica a la cabecera municipal con la comunidad de Jesús Lores.

En ente territorio afectado también el pasado año por el huracán Oscar, muchas personas no tienen total percepción del riesgo.

Durante el recorrido ambos dirigentes intercambiaron con los Consejos de Defensa Municipales, así como con pobladores sobre las características del poderoso fenómeno meteorológico que nos azotará en las próximas horas, así como las medidas adoptadas para preservar vidas humanas y recursos de la población y el estado.

