UNE pronostica una afectación de 1790 MW para horario pico de este 27 de agosto

En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1746 MW a las 22:00 horas, coincidente con la hora de máxima demanda y superior a lo planificado por salida de la unidad 8 de la CTE Mariel y demanda mayor a lo pronosticado.

La producción de energía de los 26 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2949 MWh, con 562 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

Estado actual del SEN

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas es de 2080 MW y la demanda 3225 MW, con 1220 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 950 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidad 3 y 6 de la CTE Renté y Unidad 2 de la CTE Felton.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y Unidad 5 de la CTE Renté.

Limitaciones térmicas: 427 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible 38 centrales de generación distribuida con 140 MW.



Pronóstico para el horario pico

Para el horario pico se estima la entrada de 80 MW en motores de generación distribuida que están fuera por combustible y la salida de 100 MW de motores del emplazamiento Fuel Mariel por trabajos planificados.

Con este pronóstico, en el horario pico se estima una disponibilidad de 2080 MW y una demanda máxima de 3780 MW, para un déficit de 1720 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1790 MW en este horario.

(Tomado del Sitio Digital de la Unión Eléctrica)

