UNE pronostica una afectación de 1 160 MW para el horario pico nocturno

La Unión Eléctrica informó en su parte habitual que en el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de este jueves. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1 311 MW a las 18:10 horas. Afectados además 414 MW en las provincias de Tunas a Guantánamo por el paso del Huracán Melissa.

La producción de energía de los 22 nuevos parques solares fotovoltaicos de la zona Occidente – Centro fue de 1 846 MWh, con 420 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La disponibilidad del SEN a las 06:00 horas fue de 1 720 MW y la demanda 2 100 MW con 380 MW afectados por déficit de capacidad. En el horario de la media se estima una afectación de 500 MW.

Principales incidencias

Se encuentra en avería la Unidad 2 de la CTE Felton. En mantenimiento la Unidad 2 de la CTE Santa Cruz y la Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Mientras que por limitaciones en la generación térmica están 653 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible

60 centrales de generación distribuida con 519 MW; 131 MW indisponibles por falta de lubricante. Para un total de 650 MW afectados por esta causa.

Para el pico se estima la entrada de 40 MW de motores que se encuentran fuera por combustible.

Con este pronóstico en el horario pico se estima una disponibilidad de 1 760 MW y una demanda máxima de 2 850 MW, para un déficit de 1 090 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1 160 MW en este horario.