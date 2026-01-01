UNE pronostica afectación de 1360 MW para horario pico nocturno

Compartir en

La Unión Eléctrica informó que la disponibilidad del SEN a las 6:00 a.m. era de 1500 MW, y la demanda de 1360 MW sin afectación por déficit de capacidad.

En el horario de la media se estima una afectación de 150 MW.

Principales incidencias

Avería: Unidades 5 de la CTE Mariel, Unidad 2 de la CTE Felton y Unidad 3 de la CTE Céspedes.

Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos.

Limitaciones en la generación térmica: 687 MW fuera de servicio.

Problemas por falta de combustible: 66 centrales de generación distribuida con 700 MW. 35 MW de la Patana de Melones 40 MW de la Patana de Regla 142 MW indisponibles por falta de lubricante. Total de MW afectados por esta causa: 917 MW.

Pronóstico para el horario pico

Para el pico se pronostica la entrada de la unidad 3 de la CTE Céspedes con 120 MW.

Se estima para el horario pico una disponibilidad de 1620 MW y una demanda máxima de 2950 MW, para un déficit de 1330 MW, por lo que, de mantenerse las condiciones previstas, se pronostica una afectación de 1360 MW en este horario.

En el día de ayer se afectó el servicio desde las 5:07a.m., logrando restablecerse la afectación a las 20:33.

La producción de energía de los 34 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2908 MWh, con 468 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.

La máxima afectación por déficit de capacidad de generación en el día de ayer fue de 1219 MW a las 18:10 horas, coincidente con la hora de máxima demanda.

(Con información de la Unión Eléctrica)

