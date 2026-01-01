Exhortó Díaz-Canel a los cubanos a mantener la unidad en 2026

A través de su cuenta de la red social X, el mandatario instó a la ciudadanía a que «Celebremos las vidas salvadas y los imposibles vencidos en 2025. Recibamos 2026 conscientes de que trabajando y unidos, crecemos», escribió.

Asimismo valoró que «la Revolución es una sola, con sus conquistas e insatisfacciones, con sus alegrías y sus angustias. Lo más importante seguirá siendo Cuba, y la unidad que nos define y nos salva».

«Que cada ley, cada plan y cada presupuesto se convierta en acciones palpables en la vida de la gente. Que la ciencia y la innovación se traduzcan en soluciones concretas. Que la economía recupere su vitalidad sin renunciar a la justicia social», añadió.