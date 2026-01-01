jueves, enero 1, 2026
Exhortó Díaz-Canel a los cubanos a mantener la unidad en 2026

Prensa Latina
El presidente Miguel Díaz-Canel exhortó hoy a los cubanos a continuar trabajando y unidos en el año 2026 en el que el país caribeño celebra el aniversario 67 del triunfo de la Revolución.

A través de su cuenta de la red social X, el mandatario instó a la ciudadanía a que «Celebremos las vidas salvadas y los imposibles vencidos en 2025. Recibamos 2026 conscientes de que trabajando y unidos, crecemos», escribió.

Asimismo valoró que «la Revolución es una sola, con sus conquistas e insatisfacciones, con sus alegrías y sus angustias. Lo más importante seguirá siendo Cuba, y la unidad que nos define y nos salva».

«Que cada ley, cada plan y cada presupuesto se convierta en acciones palpables en la vida de la gente. Que la ciencia y la innovación se traduzcan en soluciones concretas. Que la economía recupere su vitalidad sin renunciar a la justicia social», añadió.

Prensa Latina

Agencia de noticias fundada el 16 de junio de 1959 en La Habana, Cuba, por el Comandante Ernesto 'Che' Guevara. Primer proyecto comunicacional latinoamericano de alcance internacional con una visión alternativa de la realidad regional frente a los medios hegemónicos mundiales.

