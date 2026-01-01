jueves, enero 1, 2026
Atribuyen al pueblo de Cuba protagonismo en su política exterior

El canciller Bruno Rodríguez, atribuyó a su pueblo el protagonismo de la política exterior “fidelista y revolucionaria” de Cuba, en saludos al aniversario 67 de la Revolución y el nuevo año.

En la red social X, el ministro de Relaciones Exteriores envió “cálidas felicitaciones” a los cubanos y reconoció “su esfuerzo diario, sacrificio, abnegación, firmeza, unidad y patriotismo, frente a las adversidades que impone el bloqueo recrudecido y demás medidas de asfixia y guerra económica impuesta por el gobierno imperialista de Estados Unidos”.

Asimismo en otro mensaje en esa plataforma, el titular de la cartera extendió las felicitaciones “a los gobiernos y pueblos del mundo” por la llegada mañana del primer día de 2026.

“Les envío un cálido mensaje pleno de deseos de paz, salud, dignidad, justicia y bienestar para todos los seres humanos, ante los grandes desafíos globales que enfrentamos y la urgente necesidad de un nuevo orden internacional”, refiere el texto.

El 1ro de enero de 1959, las fuerzas revolucionarias, lideradas por el insurgente Movimiento 26 de Julio, con Fidel Castro al frente, derrotaron al ejército del dictador Fulgencio Batista (1952-1958), tras dos años de lucha armada en serranías y ciudades.

