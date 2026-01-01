67 años de Revolución: un pueblo invicto celebra

Compartir en

Al conmemorar el aniversario 67 del triunfo de la Revolución Cubana, el periódico 5 de Septiembre, voz del pueblo cienfueguero, se suma al júbilo y la reflexión patriótica que recorre la Isla. Hoy no es solo una remembranza histórica, sino la ratificación de un proyecto de justicia social y soberanía nacional que, contra viento y marea, se mantiene vivo y en constante batalla por un futuro mejor. El pueblo trabajador, digno heredero y guardián de esta obra, celebra en la unidad familiar la resistencia y los innegables logros de un proceso que transformó para siempre el destino de la nación.

Este año, la efeméride adquiere una profundidad especial, pues el 2026 será el “Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”; un homenaje a su legado de dignidad, justicia y soberanía. Su pensamiento visionario y su ejemplo de conducta siguen siendo el arma fundamental y la guía para navegar los complejos desafíos del presente. Honrar su memoria en esta fecha es reafirmar el compromiso con sus ideas de independencia, justicia social y antiimperialismo, principios que son el alma misma de la Revolución que lideró.

Celebramos, sí, pero con la plena conciencia de hacerlo bajo el asedio más prolongado y cruel que haya sufrido pueblo alguno en tiempos de paz. Durante más de seis décadas, el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por sucesivas administraciones de los Estados Unidos ha sido el principal obstáculo para nuestro desarrollo, un intento deliberado de asfixiar la economía y socavar el bienestar del pueblo. A pesar de esta guerra no declarada, que se recrudece en su afán de dañar, la Revolución ha sabido crear, resistir y sostener las conquistas fundamentales en salud, educación, cultura y deporte para todos.

La grandeza de la Revolución Cubana se mide precisamente en esa capacidad de victoria frente a la adversidad extrema. Se mide en la solidaridad internacionalista que hemos sembrado, en la ciencia soberana que enfrentó una pandemia, en la tierra que se trabaja colectivamente y en la fortaleza moral de un pueblo que no se doblega. La familia cubana, célula fundamental de la sociedad, es el espacio donde esta grandeza se vive, se defiende y se transmite a las nuevas generaciones.

Desde Cienfuegos, territorio de tradiciones combativas y laboriosas, reafirmamos nuestro apoyo inquebrantable a la Revolución, al Partido y al Socialismo como única garantía de continuidad. Llamamos a profundizar el trabajo, la eficiencia y la unidad en torno a los proyectos de país que hoy se impulsan, para convertir cada limitación en un motivo de creación y cada amenaza en un escalón más alto de victoria.

En este nuevo aniversario, miramos al horizonte con la confianza de quien sabe que la historia, la razón y la entereza de un pueblo están de su lado. Con Fidel en el corazón y su obra en las manos, seguimos adelante.

