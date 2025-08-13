Fidel Castro: legado universal y palabra poética

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 1 minutos, 15 segundos

En coautoría con Eduardo Enrique Espinosa Cortellan

Hoy, al compartir la poesía “Fidel un hombre universal”, invitamos a nuestros lectores a reflexionar sobre la figura monumental de Fidel Castro Ruz, nuestro eterno Comandante en Jefe.

Más allá del estratega militar, el líder revolucionario o el guía incansable que transformó el destino de Cuba, Fidel encarnó una dimensión profundamente humana y universal. Su pensamiento, su lucha inquebrantable por la justicia social y la soberanía de los pueblos, y su voz resonante en los foros mundiales, trascendieron fronteras para convertirse en símbolo de resistencia y dignidad ante el imperio.

Hombre de acción y también de palabra, su legado incluye discursos que marcaron época, reflexiones lúcidas y, como descubrimos en esta pieza, la expresión poética de su espíritu visionario. “Fidel un hombre universal” captura la esencia de su grandeza: su conexión con las causas justas de la humanidad, su arraigo en la patria y su mirada siempre puesta en un futuro mejor.

Te invitamos a leer estas estrofas que honran al líder, al soñador y al hombre cuyo nombre sigue vibrando en la conciencia de millones.

Fidel un hombre Universal

Por: Barbara Cortellan y Eduardo Espinosa

I

Nuestro líder es Fidel, eso no tiene dudas,

el respeto a su figura lo ganó con su quehacer;

nos enseñó a renacer en una Cuba preciosa,

colmada de obras hermosas que iluminan el sendero.

Con pasos firmes de acero nos guía siempre al futuro,

lleno de orgullo y seguro de un porvenir verdadero.

II

Así es nuestro líder Fidel, eso no tiene dudas:

hombre de alta estatura y un corazón sin igual.

Su amor es como un manantial que brota cada vez más puro,

para llegar a los muros de distintas latitudes;

con todas sus virtudes, dispuesto siempre a luchar

por la justicia social de una humanidad entera.

III

Así es nuestro líder Fidel, eso no tiene dudas.

Visitas: 1