Ballet Nacional de Cuba abre 2026 con gran clásico Don Quijote

Los primeros bailarines Anette Delgado y Ányelo Montero serán los responsables del cierre de este ciclo de nueve funciones en el Teatro Nacional, en homenaje a la legendaria Alicia Alonso, con motivo del aniversario 105 del natalicio de esa prima ballerina assoluta.

Las puestas de Don Quijote tuvieron lugar en sala Avellaneda los días 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29 y 30 de diciembre, a las que se suma la de este 1 de enero de 2026.

El monto recaudado en taquilla correspondiente al 19 y 20 de diciembre fue donado por la compañía Patrimonio Cultural de la Nación a los damnificados del huracán Melissa, según confirmó a Prensa Latina la directora general del BNC, Viengsay Valdés.

Dos consagrados primeros bailarines, Anette Delgado y Dani Hernández, volvieron a brillar con maestría, en tanto, Yankiel Vázquez y Ányelo Montero exhibieron la evolución de sus personajes, y los más jóvenes Laura Kamila, Nadila Estrada y Alejandro Alderete debutaron en los protagónicos de Quiteria y Basilio.

Los días 28 y 30 de diciembre actuaron con el BNC dos invitados de lujo: la argentina Marianela Núñez y el cubano Patricio Revé, ella primera bailarina del Royal Ballet de Londres y él actual artista invitado de esa compañía británica y primera figura del Ballet de Queensland (Australia).

Ambos sedujeron al público cubano con encanto, complicidad vibrante y un dominio técnico supremo.

El BNC expone una adaptación de Don Quijote realizada por las bailarinas y maestras cubanas Marta García y María Elena Llorente (bajo la dirección artística y coreográfica de Alicia Alonso), con grandes demandas de virtuosismo.

La famosa novela del español Miguel de Cervantes tuvo una versión danzaria trascendente en diciembre de 1869, en el Teatro Bolshoi, de Moscú, por iniciativa del coreógrafo francés Marius Petipa, quien incluyó en la pieza la mayoría de los elementos del estilo clásico que él mismo desarrolló en Rusia.

El ballet por supuesto que bebe del libro El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, y específicamente de pasajes como el de la famosa batalla de los molinos de viento, el manteo de Sancho Panza en la venta y el epígrafe conocido como Las bodas de Camacho.