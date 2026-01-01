Presidente de Angola felicita a Cuba por triunfo de Revolución

La nota trasmitió congratulaciones al pueblo de la nación caribeña y al Gobierno, y resaltó la resiliencia de los cubanos, quienes han demostrado “un gran sentido de dignidad ante las vicisitudes de su vida cotidiana para defender la soberanía de Cuba y su derecho a la libertad de elegir su destino”.

El jefe de Estado significó el interés angoleño de profundizar los lazos de cooperación y amistad existentes entre los dos pueblos, “conscientes de que alcanzaremos resultados que proyectarán el progreso de Angola y Cuba”, refirió el mandatario. La misiva concluyó con la expresión de deseos de bienestar personal, buena salud y prosperidad para el pueblo cubano.

El 1 de enero de 1959 la revolución encabezada por Fidel Castro logró el derrocamiento de la tiranía de Fulgencio Batista, quien se había instaurado en el poder tras un golpe de Estado en 1952.

A partir de esa fecha, la nación caribeña inició un proceso de profundas transformaciones político sociales que le permitieron a la isla eliminar el analfabetismo y crecer en indicadores vinculados a la salud y el bienestar de la población.

Sin embargo, medidas como la reforma agraria y las nacionalizaciones de empresas, así como la opción socialista escogida por Cuba, no fueron bien recibidas por Estados Unidos, que desde los años 60 del pasado siglo comenzó a aplicar un bloqueo económico, comercial y financiero aún vigente.

Esta y otras medidas coercitivas aplicadas a lo largo de los años con el fin de forzar un cambio de régimen, han provocado serias dificultades económicas al país y penurias a su población, a pesar del rechazo de la comunidad internacional.