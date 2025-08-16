UNE prevé una afectación de 1675 MW para el horario pico de este sábado
En el día de ayer se afectó el servicio las 24 horas y se mantuvo afectado durante toda la madrugada de hoy. La máxima afectación por déficit de capacidad de generación fue de 1788 MW a las 20:40 horas, no coincidente con el horario de máxima demanda. La afectación fue superior a lo planificado debido a que la demanda fue mayor a lo pronosticado.
La producción de energía de los 25 nuevos parques solares fotovoltaicos fue de 2589 MWh, con 552 MW como máxima potencia entregada en el horario de la media con esta fuente de generación.
Estado actual del SEN
La disponibilidad del SEN a las 6:00 a.m. de hoy sábado 16 de agosto era de 2135 MW. La demanda, de 3250 MW, con 1150 MW afectados por déficit de capacidad.
En el horario de la media se estima una afectación de 1100 MW.
Principales incidencias:
- Avería: Unidad 8 de la CTE Mariel, Unidad 5 de la CTE Nuevitas, Unidad 3 de la CTE Renté y Unidad 2 de la CTE Felton.
- Mantenimiento: Unidad 2 de la CTE Santa Cruz, Unidad 4 de la CTE Carlos Manuel de Céspedes en Cienfuegos y Unidad 5 de la CTE Renté.
- Limitaciones térmicas: 382 MW fuera de servicio.
- Problemas por falta de combustible: 56 centrales de generación distribuida con 367 MW.
Pronóstico para el horario pico
Se estima la entrada de 60 MW en motores de generación distribuida que están fuera por combustible.
Con este pronóstico, en el horario pico se estima una disponibilidad de 2195 MW y una demanda máxima de 3800 MW, para un déficit de 1605 MW, por lo que de mantenerse las condiciones previstas se pronostica una afectación de 1675 MW en este horario.
(Con información de la Unión Eléctrica)
