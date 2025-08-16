Cuba en Asunción: Séptima jornada de los Juegos Panamericanos Junior

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 17 segundos

Nuevas emociones espera Cuba en esta séptima jornada de los Juegos Panamericanos Junior. Tras una relativa calma, ahora los especialistas de clavados y taekwondo entran al ruedo con grandes opciones de medallas, aunque concretarlas depende en gran medida de actuaciones acordes a sus rendimientos en el año.

A su vez, el joven equipo de tenis de mesa buscará superar las primeras fases eliminatorias en las distintas modalidades, con el agregado de ver cuánto puede avanzar un atleta como Andy Maqueira, a sus 14 años con varios resultados importantes en eventos internacionales.

Visitas: 11