Una propuesta de Uruguay para Cienfuegos, de la mano de Mariella Chiossoni

La uruguaya Mariella Chiossoni, actriz y directora de teatro, traerá al VI Festival del Monólogo Latinoamericano, con sede en la provincia de Cienfuegos, la última obra que ha tenido bajo su batuta: Diciembre, un unipersonal asumido por el reconocido actor Marcel Sawchik.

En exclusiva para el periódico 5 de Septiembre, Chiossoni declaró que esa puesta en escena “nos conecta con el momento más oscuro de nuestra historia reciente, al abordar el tema de la desaparición forzada, en este caso en Buenos Aires, Argentina en el marco del Plan Cóndor, en el año 1977”.

Este plan que comenzó desde los años 1970, se concibió por las dictaduras militares para exacerbar aún más la represión política que se venía desarrollando al interior de varias naciones, de modo que adquirió una dimensión regional adicional y siniestra. En este “Sistema Cóndor” se involucraron varios países del Sur, como Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, pero para 1978, la Operación Cóndor abarcaba ocho de las 13 naciones de Suramérica.

Dentro de ese contexto histórico tiene lugar la vivencia de un niño de seis años que viaja a Argentina a celebrar el cumpleaños con su padre, pero este nunca aparece, y aquel pequeño, Pablo Sobrino, se hizo hombre con las carencias de los consejos y de los abrazos paternos.

Tanto Diciembre como un primer monólogo titulado Armen – donde asumió la dirección y la dramaturgia- tienen puntos de contactos. “Considero que hay una línea de continuidad conceptual que une estos dos trabajos: Armen es un texto basado en un hecho real (al igual que Diciembre), aunque está referido al suicidio de una actriz en un teatro en el año 1966, en la capital uruguaya.

“Creo que el formato del unipersonal se ha visto incrementado en los últimos tiempos, por motivos que van desde la posibilidad de exigencia máxima para los intérpretes, hasta razones de producción, ya que es un formato factible de ser transportado y compartido en instancias como estas.

“Con respecto a ‘la salud del teatro uruguayo’, creo que estamos atravesando un muy buen momento. El teatro oficial (Comedia Nacional) viene de una muy buena gestión que acaba de finalizar. El teatro independiente, ha logrado a través de sus gremiales consolidar a nivel municipal el Plan de fortalecimiento de las Artes, gestionado por la Intendencia de Montevideo, que este año alcanzó su 12ª edición y para el cual tuvimos el honor de ser seleccionados en el rubro Unipersonal.

Refiere la artista que “justamente, este rubro se habilitó en esta última edición y creo que esto da cuenta del desarrollo que ha tenido el género en los últimos años.

“También desde la apreciación de la crítica se han generado reconocimientos para el formato. Con Diciembre, Marcel Sawchik obtuvo el premio Florencio y el Premio del Colectivo de críticos independientes.

“El monólogo es una oportunidad privilegiada de trabajo escénico para los intérpretes, una inmersión en el hecho teatral en condiciones muy especiales que exigen un manejo de múltiples recursos expresivos.

“Las entidades gubernamentales que administran fondos han percibido este fenómeno y eso contribuye significativamente con la posibilidad de producir. Incluso, la crítica especializada le ha dado un lugar de reconocimiento”.

Mariella Chiossoni, a quien hemos podido entrevistar vía correo, es una mujer que se desdobla entre el teatro y el magisterio, dos vertientes que ha sabido vincular muy sabiamente.

“Con respecto a mi trabajo profesional en el ámbito teatral, estoy atravesando un momento muy productivo. Soy actriz, egresada de la Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático de Uruguay (Emad) y también profesora de literatura egresada del Instituto de Profesores Artigas (IPA). Durante años tuve que repartirme entre mi trabajo rentado como docente y las posibilidades (menores) de trabajar en Teatro. Por ello ejercí como docente de literatura y de expresión corporal y teatro.

“Ya al final de mi carrera docente obtuve un cargo de Coordinadora de Teatro en el Bachillerato Artístico en la Enseñanza Secundaria pública de mi país. Cargo del que me jubilé en 2019. A partir de 2020 me propuse escribir y la dramaturgia me llevó a la dirección, primero con Armen y luego -por propuesta del actor Marcel Sawchik- a este trabajo que llevamos con mucho amor y agradecimiento al Festival del Monólogo Latinoamericano en Cienfuegos.

“Participar en este Festival es un sueño a cumplir. Desde una perspectiva personal, estoy muy entusiasmada con poder llegar al centro de Cuba, a Cienfuegos, ya que tuve oportunidad de viajar en el año 2008 a esa Isla, pero estuve solo en La Habana.

“Con respecto a lo artístico, nos consta que muchos compañeros han participado y han logrado importantes reconocimientos, algo que nos alegra y también nos compromete en relación con las expectativas que nuestra presentación pueda generar. Sabemos que tenemos un trabajo honesto, sólido, comprometido y será un honor presentarlo en esta privilegiada instancia”.

Uruguay ha sido uno de los países que por tradición trae obras de gran valía al FML. En 2019 actores y actrices de esa nación sudamericana cargaron con múltiples premios en la noche final del evento con sede en el teatro Tomás Terry de la ciudad conocida como la Perla del Sur.

Además de Diciembre, otras 12 obras se presentarán entre el 27 de febrero y dos de marzo, en el coliseo cienfueguero y otras locaciones, donde asistirán elencos teatrales de México, Costa Rica y Uruguay, así como agrupaciones de todo el territorio nacional cubano.

