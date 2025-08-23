Una cienfueguera forjada junto a la Federación de Mujeres Cubanas

Compartir en

¡La Federación de Mujeres Cubanas es mi vida! Confiesa María del Carmen Hernández, asesora legal del Centro de Innovación y Gestión del Desarrollo Local (CIGEDEL) de Cienfuegos: “Mi vida, yo todo lo que soy se lo debo a la Federación de Mujeres Cubanas”.

Maria del Carmen dirige un proyecto, único en Cuba, de Cooperación Internacional: Más oportunidades a la incorporación de las mujeres al empleo y abarca a 600 de ellas en los consejos populares de La Gloria y Tulipán, financiado por Portugal.

“Hacemos talleres con estas mujeres, refiere, sensibilizándolas, adiestrándolas, con el objetivo final del proyecto, que es incorporarlas al trabajo, ofertándoles un grupo de cosas materiales. Al final se va a crear una Mipyme. Hay un financiamiento por parte de Portugal para adquirir los recursos necesarios y hacer realidad el emprendimiento”.

Es la Secretaria del Bloque 68-B, de la FMC en el barrio La Esperanza, del Consejo Popular Buena Vista, donde relevó a su mamá y a la abuela. Siempre ha tenido responsabilidades en la organización de masas.

Allí reside desde pequeña y tiene 61 años de edad llevando una vida como muchas cubanas, en los quehaceres del hogar, atendiendo los sembrados en los patios, ayudando a vecinos en la dinámica diaria.

Trabajó en el Comité Municipal y Provincial de la FMC y ha participado en tres congresos de la organización junto con el inolvidable Comandante en Jefe, Fidel Castro Ruz, su hermano Raúl, y Vilma Espín Guillois, eterna presidenta fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas. Estuvo muy cerca de aquella mujer dulce y bella.

“Muy delicada, sensible, enérgica en sus planteamientos y escuchaba muy atenta” rememora con palabras muy emocionadas.

A pocos días del 23 de agosto, aniversario 65 de creada la FMC recuerda siempre a Vilma preocupada por la juventud, la organización de masas, y buscando el empoderamiento de las mujeres.

