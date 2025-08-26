Una bancaria con quien contar

Compartir en

Detener su andar para escuchar la preocupación o situación del compañero de trabajo o el cliente sobre el banco y hacer suyo el caso hasta que ofrece o, de no estar a su alcance, encaminar el curso de la solución, es la esencia de Ivelise Pérez Cabanes; una mujer de estos tiempos, con preocupaciones personales y familiares como muchos, pero siempre disponible para ayudar.

Graduada de estudios superiores en una carrera en la cual mundialmente representan los hombres, las ciencias informáticas, pero donde también las mujeres cubanas han sabido ser excelentes profesionales. Asesorar y ofrecer información vocacional a niñas y niños sobre las carreras relacionadas con la Tecnología, Informática y Comunicación (TIC), es una práctica que realiza como miembro de la Unión de Informáticos de Cuba.

Recién graduada inicia su experiencia laboral en el Sistema Bancario Cubano y forma parte de la fundación del Banco de Crédito y Comercio (Bandec), donde actualmente se desempeña como especialista en el departamento de automatización y procedimientos (DAPRO) a nivel provincial en Cienfuegos.

“Ser parte de las transformaciones tecnológicas en el Banco, transitando desde la banca tradicional a la banca digital, quizás más entendible, dejar a un lado los grandes archivos de innumerables documentos financieros o expedientes de clientes, para operar a través de un click, mediante transacciones más ágiles y cómodas, ha sido parte de la colaboración profesional de Ivelise.” Comenta Ángela Terry Sánchez, también fundadora de Bandec y con más de cuarenta años de labor en el Sistema Bancario Cubano.

Participar en pruebas de nuevos servicios financieros antes del lanzamiento al mercado es una experiencia que le amerita como referencia en Bandec Cienfuegos y en diferentes proyectos actuales en banca nacional.

Comprueba y confirma es su decir antes de dar respuesta o encaminar el caso a otro nivel. “La bancarización de transacciones ha sido un largo camino en el Banco y en cada uno de los servicios, en la actualidad de mayor implementación por parte de los clientes, en cada proceso y nuevo proceder contamos con Ive, como muchos colegas le llamamos; por ejemplo en el área específica que laboró, la apertura de cuentas bancarias fiscales y otros trámites, ahí en el paso a paso, en el día a día le tenemos como el camaroncito duro en la búsqueda de soluciones. Un no, para nada es una respuesta en voz de Ivelise.” Comenta Idalys de Armas Montero, trabajadora de la Sucursal 4831 de Bandec en Cienfuegos.

“Muy inteligente defino a esta espléndida mujer, muy cercana en el ámbito laboral, dicharachera, capaz de hacer sonreír al más doliente; dispuesta a servir, excelente profesional, madre, colega y amiga. Un ejemplo para las nuevas generaciones de bancarios; una esencia en lo personal y en su formación profesional que distingue el sentir de generaciones de bancarios cubanos.” Expresa también Ana Franco Domínguez, compañera de Peréz Cabanes en el departamento provincial de DAPRO.

Una mujer merecedora del reconocimiento de su colectivo de trabajadores, pero no tan solo ella, también las féminas que amablemente comparten opiniones en este escrito y de manera general todas las bancarias cubanas. En Bandec Cienfuegos más del 70 porciento de la plantilla es femenino, de ellas alto porcentaje ocupan cargos directivos; a nivel nacional por igual mujeres también ocupan cargos en la presidencia de Bandec y el Banco Central de Cuba.

