Fallece el actor cubano Carlos Quintas

En la noche de este domingo, falleció a los 83 años de edad el destacado actor Carlos Quintas. Nacido el 4 de noviembre de 1941 en Santiago de Cuba. Carlos Hernández Quintas, desarrolló una extensa trayectoria en radio, televisión, teatro y cine.

Comenzó su carrera en 1959 en la emisora Radio Hernández de Santiago de Cuba como conductor, declamador y en roles protagónicos de populares radionovelas. En 1961, estudió en la Academia de Arte Dramático de Oriente y fue fundador del Conjunto Dramático de Oriente, entre las obras de teatro destacan Contigo pan y cebolla, Los invasores. Santiago 57, presentada en el primer Festival de Teatro Latinoamericano de La Habana y La invasión, en el Segundo Festival de Teatro Latinoamericano de La Habana.

En 1967, se traslada a La Habana y trabajó en emisoras como Radio Progreso, CMQ y Radio Rebelde. En la Televisión Nacional se destacó por su participación en las Series Los mambises, Juan Quinquín en Pueblo Mocho, El Halcón y Los comandos del silencio del espacio Aventuras.

También en las tele Novelas El pagador de promesas, Café Habana, La última mujer y el próximo combate. Y series policiales

como Tras las Huellas. Así mismo en Espacios humorísticos: Vivir del cuento, A otro con ese cuento y de La descarga.

Y en Cine en filmes y cortometrajes de la Escuela Internacional de Cine de San Antonio de los Baños. Además, fue director artístico de espectáculos durante más de 40 años, en los que realizó diversas giras nacionales con diversas instituciones culturales.

Recibió diversos Premios y Reconocimientos, entre ellos:

· Premio ACTUAR por la Obra de la Vida 2019, otorgado por la Agencia Artística de Artes Escénicas ACTUAR.

· Artista de Mérito de la Radio y la televisión y Premio Pequeña Pantalla de la Televisión

– Medalla Raúl Gómez García.

· Diploma fundador del Instituto Cubano de Radio y la Televisión.

· Sello del Laureado del Sindicato Nacional de la Cultura por su aporte a la cultura cubana.

Carlos Quintas será recordado por su versatilidad actoral y su capacidad para interpretar personajes en diversos géneros,

A nombre de las Artes Escénicas, la Radio y la Televisión cubanas, llegue a sus familiares, colegas y amigos nuestras más sentidas condolencias.

Tomado del Sitio de la Televisión Cubana

