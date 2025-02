Un legado literario de Darilys Reyes Sánchez

Compartir en

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 5 segundos

Cada año la Unión Nacional de Historiadores de Cuba (Unhic) entrega dentro del marco de la Feria Internacional del Libro de La Habana, en el complejo Morro-Cabaña, los Premios de la Crítica Histórica. Este año correspondieron los lauros a las publicaciones del lustro anterior, los cuales, se otorgaron en la Sala Nicolás Guillén, de dicho complejo, el 18 de febrero de 2025.

El certamen convocado por la Unhic estimula los mejores libros de historia presentados a este concurso. Tres categorías conforman el evento histórico y crítico de las letras. Premio de la Crítica Histórica Ramiro Guerra Sánchez, para monografías y ensayos históricos publicados por editoriales nacionales, universidades, centros de investigación y asociaciones. Premio de la Crítica Histórica José Luciano Franco Ferrán, para monografías y ensayos históricos procedentes de editoriales territoriales pertenecientes a los Centros Provinciales del Libro y la Literatura, y el Premio de la Crítica Histórica Leonardo Griñán Peralta, para reconocer a la mejor obra en las categoría de: testimonio y estudios biográficos, publicada por editoriales nacionales, territoriales, de universidades, centros de investigación, asociaciones y los sellos editoriales de la Unhic. Los jurados para las tres categorías fueron integrados por reconocidos docentes, académicos e investigadores de la ciencia histórica en el país.

Cienfuegos, una vez más, estuvo presente en tan importante convocatoria. La obra de la desaparecida periodista e historiadora manzanillera devenida cienfueguera, Darilys Reyes Sánchez: Los Elefantes Verdes: el Club de Béisbol de Cienfuegos (1926 -1961) de la editorial regional sureña Reina del Mar Editores, perteneciente a la Asociación Hermanos Saíz, alcanzó la categoría de Nominada al Premio de la Crítica Histórica José Luciano Franco Ferrán.

Dicho ensayo histórico, considerado a su vez, editorialmente como una Investigación Deportiva contó con un exquisito trabajo editorial compuesto en la edición por Ian Rodríguez Peña; en la corrección, Belkis González Aguiar; en el diseño y la composición Roberto Carlos Berroa Cabrera y las ilustraciones pertenecen al artista plástico sureño Ángel Orestes Quintana (Andez). El texto es fruto del quehacer investigativo de Reyes Sánchez, específicamente, de su culminación de estudio para alcanzar el título en la Maestría de Historia y Antropología Sociocultural Cubana, de la Universidad de Cienfuegos “Carlos Rafael Rodríguez” , en el 2015.

En sus páginas nos regala un estudio histórico atípico fuera de todo marco tradicionalista historiográfico. Desde las herramientas de la Historia Social, la propia Historia Social del Deporte, La Historia Cultural y la Sociología, su autora nos devela una novedosa mirada hacia el interior de unos de los clubes profesionales de béisbol de la otrora selva beisbolera cubana del pasado siglo XX; mirada que desmitifica el imaginario heredado por parte de la afición de la época y que ha trascendido hasta hoy, al considerar al club sureño como un perdedor. Un imaginario que explica desde sí mismo, gracias al buen trabajo teórico, conceptual y metodológico realizado por la autora, por qué quedó como mote identitario para los cienfuegueros “El Elefante” y cómo dicho imaginario mantuvo vigencia simbólica al lograr ser nuevamente “Elefantes”, luego de los epítetos de “Camarones”, “Ostras”, entre otros.

El texto recrea el período comprendido entre los años 1926 y 1961 en total sinergia con los derroteros marcados por la indagación. De esa manera, descubre rostros que dormían el sueño eterno en el panorama historiográfico beisbolero cubano dentro de la llamada Historia de la Gente sin Historia. De igual manera, penetra en otra rama de la Historia Social, en este caso, la Historia de Familias. Todo ello matizado por el entramado empresarial que rodeaba al equipo, los intereses políticos, gubernamentales y regionales de la época, así como acontecimientos relevantes propios de los revolucionarios años cincuentas de ese siglo. Bajo el amparo de un amplio trabajo con fuentes primarias documentales, iconográficas y orales.

Este volumen, más allá de lo relacionado, constituye un aporte a la historiografía republicana trabajada regularmente desde otras perspectivas o simplemente silenciada u olvidada como si el pasado republicano nos avergonzara. En ocasiones olvidamos que aquella República capitalista es nuestra y por ende forma parte de nuestra historia; entenderla, interpretarla, valorarla, criticarla y reflexionar en ella con objetividad y apego lo más posible a la verdad histórica es lo que corresponde. Justo allí radica el mayor aporte de la obra de Reyes Sánchez, el cual, se enaltece al hacerlo desde el béisbol y un equipo profesional en particular “Los Elefantes”. El béisbol es para Cuba y los cubanos una práctica sociocultural deportiva, más que un deporte en sí; no por gusto es el Deporte Nacional y Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, aunque no esté contemplado en ningún libro de texto de Historia de Cuba.

El trabajo de Darilys Reyes Sánchez es un aporte, un legado de invaluable valía para los cienfuegueros y los cubanos en general. Su obra constituye la primera Historia Social del Deporte publicada en Cienfuegos. A ello se suma que fue uno de los homenajes, en el año precedente, al aniversario 160 de la entrada del béisbol a la Mayor de las Antillas y a los 150 de aquel emblemático partido jugado en Palmar de Junco.

Darilys partió, pero su quehacer quedará sumergido para siempre en la historia y la cultura cienfuegueras. Bienvenida sea esa categoría de “obra nominada” a tan excelso trabajo realizado. La ciudad, la historia, los amantes al béisbol y los “Elefantes” no olvidan a Darilys, muy al contrario, donde quiera que esté, le agradecen.

*El autor es Doctor en Ciencias Históricas.

Visitas: 2