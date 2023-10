Un dispositivo necesario para el buen funcionamiento del corazón

Tiempo de lectura aprox: 3 minutos, 17 segundos

Un marcapasos (MP) es un pequeño dispositivo operado con pilas. Percibe cuándo el corazón está latiendo irregularmente o en forma muy lenta; a partir de ahí envía una señal al corazón, la cual lo hace latir al ritmo correcto.

Para un médico, cualquier tratamiento quirúrgico por simple o complicado que sea supone un riesgo. Hablamos de que la vida de una persona se decide en un salón de operaciones y cualquier error puede ser fatal.

En Cuba, el primer implante de un marcapasos permanente se realizó el 6 de julio del año 1964, por el Dr. Noel González Jiménez, entonces jefe del Servicio de Cirugía del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular (ICCCV), conjuntamente con los cirujanos Julio Taín y Felipe Rodiles; el electrodo para la estimulación del corazón se colocó en el epimiocardio del ventrículo izquierdo a través de una toracotomía, la batería del marcapasos era de mercurio-zinc y su duración de aproximadamente dos años. Entre 1964 y 1968, el Dr. Noel González implantó marcapasos a 54 pacientes y ya en 1971 llegó al centenar de beneficiados con esa técnica.

El desarrollo tecnológico de los generadores y electrodos permitió que se implantaran, con posterioridad, sistemas técnicamente muy avanzados. Con el transcurso de los años el número de marcapasos implantados en el país se incrementó hasta más de 2 mil 500 anuales.

Para conocer la realidad que se vive en la provincia de Cienfuegos respecto a este tema tan sensible, fuimos en busca del Dr. Magdiel Echazabal Leal, especialista de ll grado en Cardiología y responsable de la estimulación cardiaca en el servicio del Hospital General Universitario Dr. Gustavo Aldereguía, profesor asistente e investigador agregado.

Periodista: ¿Cuándo comenzaron en Cienfuegos los implantes de marcapasos?

Doctor: Desde 1979 se inició el implante de MP en la provincia de Cienfuegos, actividad que se ha continuado por diferentes grupos de cardiólogos a través de los años hasta la actualidad. En aquel tiempo el Dr. Francisco Riverón Mena fue pionero en aplicar estas prácticas en Cienfuegos; profesor que todavía se mantiene activo en el servicio.

Periodista: ¿Se lleva a cabo en Cienfuegos el proceso de reutilización de estos dispositivos?

Doctor: El uso de generadores recuperados siempre fue una estrategia en tiempos de menor disponibilidad, sin embargo, en los últimos cuatro años, coincidiendo con la COVID-19, ha constituido el aporte principal, representando más del 50 por ciento del total de los generadores implantados, sin complicaciones relacionadas, sustentado en la adecuada revisión y esterilización de los dispositivos.

Periodista: ¿Cuáles son los tipos de marcapasos más demandados en la actualidad por los pacientes?

Doctor: En nuestro medio, por la edad avanzada y disponibilidad de recursos, el modo de estimulación más usado es el monocameral, lo que se traduce más comúnmente como MP, con mayor sencillez al compararlo con los doble cámara, con frecuencia usados en pacientes jóvenes y en países con alto desarrollo.

Periodista: ¿Cuál es la realidad actual que presentan los implantes de marcapasos en Cienfuegos?

Doctor: Actualmente tenemos dos pacientes en espera en nuestro Servicio, lo que representa la totalidad en la provincia, porque nuestro Hospital ingresa todos los que requieren estimulación cardíaca en Cienfuegos. Meses y años previos, el número de pacientes ha sido mayor y las estadías prolongadas, pero todos han sido egresados con su marcapaso implantado. Una de las cuestiones fundamentales es que nuestro Hospital cuenta con el fluoroscopio y analizador de umbrales, los cuales permiten llevar a cabo está práctica de manera satisfactoria.

Periodista: Ante la carencia de los marcapasos ¿Hay alguna alternativa para los pacientes que necesitan de estos implantes?

Doctor: La alternativa siempre está, ya se ha mencionado, el uso de recuperados y nunca dejar de mencionar que, aunque un generador demore un tiempo determinado para la cirugía porque este tipo de intervención es siempre electiva, el que requiera estimulación cardiaca de urgencia, en nuestro servicio contamos siempre y a cualquier hora, con marcapasos transitorios en el stop de parada cardiorrespiratoria de nuestra terapia, para colocárselo al paciente que no pueda esperar porque su diagnóstico o condición hemodinámica no le permite permanecer sin estimulación artificial y de esta forma mantenerlo estable hasta que se realice el implante.

Periodista: ¿Ha fallecido algún paciente en el servicio asociado a la falta de marcapasos?

Doctor: Hasta el momento ninguno, eso es como expliqué porque siempre se dispone de marcapasos transitorios que se usan de urgencia para salvarle la vida al que no puede esperar.

“Para los que no conocen el proceder, alega el especialista, la esterilización de los MP para su reutilización, se lleva a cabo en la cámara de óxido de etileno del Hospital Pediátrico Paquito González Cueto, y las incidencias de sepsis asociadas al proceso quirúrgico de implante de los reutilizados no arrojan ninguna incidencia negativa; de forma muy aislada hemos tenido algunos pacientes con sepsis, las cuales se deben al cuidado de la herida después del alta; recordar que la sepsis es una complicación mediata.

“Yo estoy enamorado de mí especialidad, me encanta, comenta Magdiel, la Cardiología, y dentro de ella, la estimulación cardíaca me apasionan. Me llena de orgullo lo resolutivo que resulta está práctica. Los pacientes llegan y salen nuevos”, nos dice feliz el joven especialista.

