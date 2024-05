Colapso de una autopista en China deja al menos 24 muertos y 30 heridos

Tiempo de lectura aprox: 39 segundos

Un tramo de la autopista en la provincia china de Cantón, en el sur del país asiático, colapsó este miércoles y causó la muerte de al menos 24 personas y 30 heridos.

Según medios de prensa, alrededor de 18 vehículos quedaron atrapados y el equipo de salvamento rescató a 30 personas, quienes fueron enviadas a un centro de salud para recibir tratamiento y se encuentran fuera de peligro.

Las autoridades locales expresaron que hubieran tenido que lamentar más víctimas si en el derrumbe estuvieran involucrados autos de gran tamaño o camiones, además de vehículos de transporte de productos químicos peligrosos.

En las labores de rescate participaron más de 500 personas y se prolongaron durante varias horas hasta que se logró liberar a todos los vehículos y recuperar los cuerpos de las víctimas mortales.

Las causas del colapso están siendo investigadas, pero se sospecha que el accidente esté relacionado con las fuertes lluvias que en los últimos días azotaron la región.

Highway collapse Update-

At least 19 people killed in partial collapse of highway near Meizhou in China’s Guangdong province; 30 injured. #Collapse #China #gunagdong #Breaking #accident pic.twitter.com/UKY853uhT9

— News Update (@ChaudharyParvez) May 1, 2024