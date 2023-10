Messi, ganador del Balón de Oro 2023

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 19 segundos

Lionel Messi es ya el ganador oficial del Balón de Oro, su octavo galardón. Lo hace en París, la ciudad que se le resistió en cariño, aunque no tanto en títulos, pues con el PSG siguió ganando (dos Ligas y una Supercopa). Y lo hace a los 36 años, quizá como colofón (por ahora) a una carrera culminada con la Copa del Mundo en noviembre pasado.

El Balón de Oro como mejor jugador de Qatar 2022 es lo que le ha posibilitado este Balón de Oro de France Football, cuyo jurado premió este hito en Qatar por delante de los 52 goles en 53 partidos y el Triplete de Erling Haaland (Champions, Premier y FA Cup) con el City. Y por delante, por supuesto, del Bota de Oro en el Mundial y subcampeón con Francia, Kylian Mbappé.

El argentino renueva la confianza de los 100 periodistas de los 100 países con más coeficiente FIFA que confirmaron el jurado de France Football y que eligieron el nombre de Leo entre los 30 candidatos propuestos por la revista. Messi ya había ganado este premio en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021. Además, en otras ocasiones ha ocupado el segundo lugar, Balón de Plata (2008, 2013, 2014, 2016 y 2017) y una vez fue Balón de Bronce (2007).

En una gala majestuosa celebrada en el Theatre du Chatelet de la capital gala, Messi llegó con una sonrisa que delataba el orgullo por este galardón, que es consecuencia de haberle dado a su país la tercera estrella.

Los méritos de Leo

Recordemos que el Balón de Oro atiende a estos criterios: el criterio número 1 se centra en la actuación individual del jugador; el 2, al rendimiento colectivo; y el criterio número 3 se refiere a la clase del jugador y su sentido del juego limpio. El global de la carrera histórica del jugador está eliminado como forma de evaluación. Es decir, el Balón de Oro premia la temporada natural (22-23 en este caso), sin entrar en la trayectoria pasada de los jugadores.

Y éstos fueron los méritos de Leo: campeón del mundo en Qatar, MVP de la final, Balón de Oro del Mundial y Bota de Plata (siete goles y tres asistencias), más los logros con el PSG: campeón de Ligue 1 (16 goles y16 asistencias… y 21 goles y 20 asistencias en la temporada a nivel general). La Leagues Cup y la US Open Cup ganadas con el Inter Miami no entran en este período del Balón de Oro.

Leo, además, ya es el jugador en la historia con más títulos en el mundo del fútbol. Tiene, sin contar los individuales, 45 entorchados por los 44 de Dani Alves. Este octavo Balón de Oro también le sitúa lejos de los cinco que consiguió Cristiano Ronaldo. (más seis de Plata y uno de Bronce).

Messi es el Rey de París… y del mundo.

Messi: “Haaland y Mbappé ganarán este premio”

Gracias a todos, sobre todo a mis compañeros de selección. Gracias a todos los que me han votado. Este Balón de Oro es un gran regalo para toda Argentina. No me quiero olvidar de Haaland ni de Mbappé, que tuvieron un gran año, espectacular, y en los próximos años ganarán este premio. Son dos bestias futbolísticas y mantendrán una pelea muy hermosa los próximos años”, apuntó Messi en el comienzo de su discurso.

“El nivel no baja nunca, he tenido la suerte de estar aquí muchos años. Quiero hacer una mención especial a toda esa gente que se alegró de que Argentina fuese campeona del mundo. Gracias también a toda mi familia, mi mujer, mis hijos, por estar en los peores momentos, y ellos me han ayudado a cumplir mis sueños en el fútbol. Sin vosotros no habría sido posible”, continuó el astro argentino.

Y por último, un homenaje a Maradona: “Quiero hacer una última mención a Maradona. Feliz cumpleaños, creo que no hay mejor lugar que este para felicitarle, lleno de jugadores y de la pelota. Este Balón de Oro también es tuyo y de toda Argentina”. (MARCA)

Impactos: 0