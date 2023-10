Mujeres en Cienfuegos: fuerza y ejército de la Revolución

Tiempo de lectura aprox: 2 minutos, 16 segundos

No hubo tiempo para el regodeo por lo bien hecho, aunque no dejó de hacerse saber. Las delegadas a la Asamblea municipal de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) en la capital provincial dedicaron su mirada a aquellos asuntos que todavía no consiguen las metas propuestas.

Junto a Teresa Amarelle Boué, miembro del Buró Político y secretaria general de la organización femenina, Marydé Fernández López, integrante del Comité Central y primera secretaria del Partido en la provincia y Ana Ivis Gómez, dirigente femenina en el territorio, las compañeras abordaron, entre otros muchos aspectos, la necesidad de fortalecer las estructuras de la organización, más allá de contar con todas las integrantes, la atención a las familias en situación de vulnerabilidad y el vínculo de los jóvenes al empleo y cursos de superación.

Genara Padilla Jiménez, subrayó la trascendencia del ordenamiento jurídico en el país y cómo ello las favorece en la defensa y protección de sus derechos; al tiempo que insistió en que es vital lograr el verdadero empoderamiento de las mujeres en el empleo y conseguir su permanencia. En tal sentido propuso la realización de activos de mujeres trabajadoras y que “estos sirvan para reconocerlas y dignificarlas, sobre todo en sectores claves de la economía”.

En representación de La Barrera, Ramona Villar abogó por sistematizar el trabajo con los niños y jóvenes. En el caso de estos últimos deben motivarse para asumir tareas de la organización como necesaria continuidad.

También de La Barrera es Dulce María, quien sentenció: “empoderamiento no es solo independencia económica; es tan bien ganarse el respeto y hacerlo valer dentro y fuera de nuestras casas”.

Cada una de las intervenciones aportó al debate de un informe detallado y reflejo del quehacer en los últimos cinco años; una etapa de muchos retos y desafíos, entre ellos la migración y el éxodo de fuerza calificada, elementos a los que se refirió Yunelsi Aprea Hernández. “Fortalecer el trabajo político-ideológico en la base es vital; cada minuto cuenta en la defensa de nuestras conquistas.

Del embarazo en las adolescentes y las diversas vías que existen para que las muchachas encuentren orientación y atención, la producción de alimentos a partir de aprovechar los espacios disponibles y la multiplicación del Movimiento mi patio verde y bonito fueron otros temas de análisis y que se convierten en derroteros de la organización.

En la voz de la máxima dirigente partidista en la provincia llegó el reconocimiento para las fundadoras aún en activo y aquellas que ya no nos acompañan. De igual manera, Fernández López, instó a llegar a la asamblea provincial de la FMC con indicadores superiores como la integración y cotización y una mayor efectividad en el trabajo social. “El país necesita que la organización haga cosas diferentes en aras de la preservación de la obra de la Revolución y contamos con las mujeres del municipio para lograrlo”, afirmó.

Por su parte, Teresa Amarelle Boué reconoció lo provechoso del encuentro e insistió en que “lo más importante es que funcionen la delegación y el bloque de verdad, que continuemos la formación de valores e incorporando mujeres, así como la atención a las familias en disímiles situaciones y no perdamos de vista el trabajo social”. Finalmente convocó a redoblar los esfuerzos para alcanzar las metas propuestas.

Las 149 delegadas presentes eligieron al nuevo Comité Municipal y al secretariado, encabezado por Yamila Silva palacio, ratificada como secretaria de la FMC en la capital, que estará representado en el encuentro provincial por 50 compañeras igualmente seleccionadas, junto a las precandidatas a delegadas al Congreso y a integrar el Comité provincial de la organización.

Con la cita acontecida este domingo, concluyen las asambleas a nivel municipal como parte del proceso orgánico de la FMC, a realizarse en 2024.

