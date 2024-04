Marifélix: “Me apasiona levantar pesas”

Compartir en

El 26 de junio de 2023 será imposible de olvidar para la joven pesista cienfueguera Marifélix Sarría Ruiz. Ese día inscribió su nombre en el altar de los grandes, cuando contra todo pronóstico se adjudicó el título de los Juegos Centroamericanos y del Caribe en la modalidad de envión en más de 87 kilogramos, con alzada de 152 kilos que constituyó récord continental juvenil y nueva cota para Cuba entre los mayores.Atónitos quedaron todos los presentes en la “Cuna del Mágico González”, instalación que sirvió de escenario a la proeza de la muchacha, que dejó por detrás a rivales de primer nivel, como la dominicana Crismery Santana, bronce olímpico en Tokio.

Lamentablemente luego vendría una verdadera odisea, pues la alegría se trastocó en tristeza al darse a conocer que la cienfueguera dio positivo a las pruebas antidopajes efectuadas durante esa cita, lo que dio comienzo a un largo proceso para mostrar su inocencia.

Sin duda alguna la gran noticia de los últimos días tampoco será olvidada por Marifélix, pues el panel de Audiencias de Centro Caribe Sports levantó la suspensión provisional a la pesista cubana, la cual permanecía vigente desde el pasado agosto.

Los miembros del grupo a cargo de la investigación que pesaba sobre la muchacha, por infringir las normas antidopajes, determinaron que incurrió en una violación, pero no hubo culpa o negligencia, por lo que no se le impondrá ningún período de inelegibilidad.

Enseguida contactamos a la muchacha, gracias a la labor del Inquieto Alfredo Landaburo, que propició la entrevista vía redes sociales.

“Bien contenta. No tengo palabras para describir mis emociones”.

Han sido meses bien difíciles. ¿Cómo lo has llevado?

“Meses difíciles y muy duros, con altas y bajas, pocos deseos de entrenar. Pero seguí, aunque desesperada porque veía que seguía pasando el tiempo y no llegaba la respuesta final. De verdad fue un período de mucha incertidumbre”.

¿En algún momento pasó por tu mente rendirte y dejarlo todo?

“No. Siempre he tenido claros mis objetivos. Pasara lo que pasara, estaba dispuesta a continuar persiguiendo mis sueños. Por eso jamás dejé de entrenar, es cierto que a veces sin mucho ánimo, pero siempre cumplí mis sesiones de preparación”.

¿Cuán importante resultó al apoyo de la familia, los amigos, los entrenadores?

“Fue fundamental la ayuda y el apoyo de todos. Creo que si enfrenté el proceso con valentía y determinación, lo debo a la ayuda que me brindaron muchas personas en todo momento”.

¿Estabas al tanto de todos los detalles de la apelación?

“Claro que sí, el proceso es directamente con el atleta. Cada paso que se daba, cada decisión, me lo comunicaban a mí y al abogado que llevó el caso”.

¿Confiabas en un resultado favorable?

“Sinceramente, sí. Presentamos todas las pruebas que determinaban mi inocencia, aunque no te voy a negar que tenía miedo e impaciencia, pues a la postre la última palabra la decían otros”.

¿Cuál fue tu primera reacción al recibir el dictamen?

“Lloré, salté, grité, no cabía en mí ni sabía lo que hacía, lo confieso”.

A pesar del tiempo perdido, ¿esta victoria luego del trago amargo sirve para retomar la carrera con más energías?

“Por supuesto: las mismas metas, pero ahora con más fuerza y deseos”.

¿Propósitos inmediatos?

“Seguir compitiendo bien, mejorar mis resultados y obtener otras medallas para honrar a nuestro país. Ya ardo en deseos de participar en eventos, lo necesito”.

Muchos han sido de seguro los mensajes recibidos tras la noticia. ¿Qué te dicen?

“Tengo que reconocer que los mensajes de apoyo y aliento estuvieron presentes durante todo el proceso. Y fueron muchos, tanto de Cuba como de diversos puntos del planeta. Al conocerse la decisión han llegado muchos más, felicitándome y ratificando que confiaban en mi inocencia. Es algo que jamás voy a olvidar”.

¿El título centroamericano?

“Eso es algo que hay que aclarar. Nunca me quitaron esa medalla, la tengo en mi poder. En caso de que la apelación no tuviera lugar tendría que devolverla, pero felizmente se queda conmigo”.

Eres sin duda alguna uno de los mayores talentos del deporte cubano actual. ¿Existe presión por eso?

“No lo creo. Simplemente yo me preparo al cien por ciento y así mismo salgo a las competencias. Me apasiona levantar pesas, lo disfruto. Cuando eso pasa no existe la presión”.

