Türkiye reafirma su apoyo a la seguridad y estabilidad del Líbano

La declaración fue realizada a través de una publicación en la plataforma turca InSocial, tras su reunión en el Complejo Presidencial de Ankara con el viceprimer ministro libanés, Tarek Mitri, y la delegación que lo acompaña.

Yılmaz subrayó la importancia de reforzar la solidaridad regional frente a lo que calificó como políticas expansionistas israelíes, y afirmó que cualquier ataque contra la soberanía e integridad territorial del Líbano constituye una violación del derecho internacional.

El vicepresidente indicó que durante el encuentro con Mitri se abordó en profundidad la situación regional actual, en particular la evolución del conflicto y sus consecuencias humanitarias en el Líbano.

Asimismo, reiteró que el fortalecimiento de la cooperación en sectores como la economía, la energía y la defensa forma parte de las prioridades de Ankara, junto con el impulso de políticas inclusivas en la sociedad libanesa.

Añadió que las labores de asistencia humanitaria realizadas por instituciones como la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación (TIKA, por sus siglas en inglés) y la Media Luna Roja Turca constituyen un pilar fundamental de la política turca hacia el Líbano.

El vicepresidente expresó, además, su esperanza de que se intensifiquen los esfuerzos conjuntos para promover la paz, la estabilidad y la prosperidad en el Líbano y la región.